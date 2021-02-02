海南：“旅游+健康”产业迎来黄金发展期_凤凰网区域_凤凰网

u003cp>“没想到海口的温泉资源这么丰富,几乎汇集了全世界不同风格的温泉,就好像环游世界一样。”来自北方某城市的张先生兴奋地说。元旦期间,他带着父母来海口度假,由于天气较冷,他们只是去海边转了转,就去了观澜湖温泉度假区。刚开始他们只是抱着试试的心理,没想到却是惊喜连连。u003c/p>u003cp>“这里不仅有风格各异的温泉池,而且还有不同的理疗功能,对身体很有益处,爸妈都非常喜欢。” 张先生赞不绝口。u003c/p>u003cp>得天独厚 大力发展“旅游+健康医疗”产业u003c/p>u003cp>健康与旅游度假的加速融合,已成为现代服务业的新亮点,健康产业与旅游产业的有机结合,也已经成为全球经济发展新的经济增长点。数据统计显示,以健康养生为目的的旅游消费者整体上比普通游客多花费130%,收入效应远远大于传统的旅游产业及医疗产业。u003c/p>u003cp>说起海南,大多数人想到的是美丽海景以及美味的海鲜,却忽视了极具海南特色“康养”产品。如今,海南康养业发展迅猛,凭借得天独厚的地理条件,旅游+健康医疗、旅游+养老养生已成为海南旅游新的发展方向。u003c/…