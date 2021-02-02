午评：创业板指涨2.04% 旅游、汽车板块领涨_手机网易网

网易财经2月2日讯 两市今日继续反弹，创业板指大涨逾2%重回3200点。截止上午收盘，沪指涨0.55%，深成指涨1.54%，创业板指涨2.04%。盘面上，旅游、汽车、酿酒等板块领涨，交通设施、大金融、煤炭板块跌幅居前。 国盛证券指出，周一两市震荡收涨，在机构抱团普遍分化修整的情况下，游资主导的注册制次新股品种成为市场主流。值得注意的是，因成交量明显缩小，市场已有一定的“假期效应”，提前进入春节前的缩量震荡阶段。短期来说，此阶段央行的货币政策已经不是关键因素，因为数次扰动后已经被市场充分预期，当前更多为外围影响，节前A股大概率进入缩量区间震荡。因此操作上，节前总的策略依然是控制仓位，在此基础上寻找确定性的短线机会，重点关注化工化纤、银行、医药等板块的机构抱团品种。 山西证券指出，经历了上周的调整之后，昨日三大股指上涨，成交量有所收缩，短期波动或将有所下降。目前我们依旧判断短期市场或在历史高位附近横盘震荡走势。本周净回笼影响将逐渐消失，对于A股的情绪影响有所减弱。另外，由于上周调整，市场整体估值已从合理区间上沿有所回落，在中期震荡行情下，本周指数或将企稳。由于春节原因，节前成交量将有所下…