北京春节、元宵节文化活动以线上为主 旅游首页 来源： 新华网 2021年02月02日 09:56 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 记者从1日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉，2021年春节、元宵节期间，北京市相关文化活动聚焦“福满京城、春贺神州”的主题，以线上为主、线上线下相结合的方式开展，线下活动涵盖公共图书馆、美术馆、博物馆、影剧院、公园等场所，采取预约、限流、错峰等方式开放。 北京市委宣传部副部长王杰群介绍，从2月4日腊月廿三小年到2月26日正月十五元宵节，北京将推出“牛欢欢-云上合家欢”“牛逛逛-庙会过大年”“牛乐乐-视听过大年”“牛美美-演艺过大年”“牛品品-节俗过大年”“牛观观-展览过大年”“牛笑笑-消费过大年”“牛遛遛-旅游过大年”“牛犇犇-健康过大年”等九大品类200余项重点文化活动。 “今年春节的文化活动安排力求体现多样性，覆盖到不同年龄段、不同群体，力争做到总有一款适合你。”王杰群说，例如，在“牛乐乐-视听过大年”品类中，由爱奇艺、优酷、搜狐视频、西瓜视频等网络视听平台上线“北京新视听”专区，搭建“免费看”专区；在“牛美…