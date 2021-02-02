喜讯！西藏又一段高速公路通车啦

2月1日，G4218雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段公路新改建工程（控制性工程）拉萨段通车试运行。该路段全长40公里，对社会小型车辆和经审批的特种车辆开放交通、免费通行。随着该路段的通车，曲水县到拉萨市区的车程缩短至半小时左右，西藏高速公路通车里程达到728公里。 记者 刘凡 摄 据悉，G4218雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段公路新改建工程是西藏“十三五”公路交通规划的重点项目之一，连接拉萨市和日喀则市，是西藏融入“一带一路”、面向南亚开放的重要通道。该工程全面建成通车后，将成为拉萨市通往日喀则市、阿里地区的快速运输大通道。 自治区交通运输厅供图 拉萨至日喀则机场段公路新改建工程拉萨段起点位于拉贡机场高速公路协荣互通，终点位于曲水县茶巴拉服务区，全长40公里，采用“一级公路、全立交、部分控制出入”的标准建设，设计时速100公里/小时，双向四车道。 记者 刘凡 摄 自治区重点公路建设项目管理中心副主任、G4218雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段公路新改建工程拉萨段指挥长尼玛次仁介绍，该项目于2019年3月20日开工建设，2021年1月22日交工验收，工程质量评定…