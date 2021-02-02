济宁：嘉祥公安开展“九小场所”消防安全检查

中国山东网-感知山东2月2日讯 为全力做好冬春季社会治安稳定工作，更好地服务全县中心工作的开展，全县公安机关强势启动以大排查、大巡防、大整治、大扫除、严打击、严监管“四大两严”为主要内容的冬春季严打整治百日攻坚行动，确保全县社会治安大局持续稳定。 查隐患 保安全 围绕冬季“九小”场所消防安全，嘉祥县公安局全面开展风险隐患排查整改治理，推动警务效能提升，打好冬季消防安全整治百日会战，确保全县消防安全形势稳定。 开展公共消防安全检查 冬季百日攻坚行动开展以来，各派出所组织警力深入辖区内商铺、旅馆、餐饮场所、小生产加工企业等“九小”场所，对各经营场所的消防设备逐一进行安全检查，并做好“九小”场所消防安全教育。 通过检查落实安全责任、监控设施、防护器材和应急预案等人防、物防、技防基本安全措施，对发现存在的灭火器失效、缺失，消防通道、安全出口堵塞，电器线路铺设混乱等问题，下发《责令整改通知书》，督促其当场或限期整改到位，并与业主逐一签订《消防安全承诺书》。 同时，排查整治行动中，民警向经营业主逐一进行消防安全宣传教育，督促业主时刻绷紧消防安全弦，严格落实各项安全防范措施，坚决遏制火患事故的发生，…