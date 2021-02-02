北京2021年2月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在2021年1月的最后一天，#朱一龙放牛大片#登上了微博热搜榜，点开话题词即可看到一张朱一龙穿着橡胶防水裤牵着一头牛走在梯田间的照片，画面清新自然。这当然不是一张普通的艺人旅游采风照，而是为《时尚芭莎》电子杂志二月刊拍摄的一组保护生物多样性的环保主题大片。

2月1日，《时尚芭莎》官方微博正式曝光了电子杂志二月刊朱一龙封面大片，并给出了官方说明。本次的封面拍摄《时尚芭莎》受WWF世界自然基金会邀请，与WWF禁止非法野生物贸易全球大使朱一龙一起来到四季如春的云南红河哈尼族彝族自治州的阿者科，探索人与自然和谐共生的生态系统，体会生物多样性对环境保护的重要性。

并且，《时尚芭莎》电子杂志二月刊每卖出一本，还将捐赠1元至WWF战略合作伙伴“一个地球OPF”所开展的生物多样性保护项目，共同为了一个生生不息的地球而努力。

“生物多样性”是人类赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全和粮食安全的保障。保护生物多样性是全世界国家和人民的共同课题。早在1992年6月5日，在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上通过了保护地球生物资源的国际公约《生物多样性公约》，旨在保护濒临灭绝的植物和动物，最大限度地保护地球上多种多样的生物资源，以造福于当代和子孙后代。

近年来，我国制定并实施了《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011-2030年）》，为维护全球生态安全发挥了重要作用。今年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）也将在中国云南省召开。大会将制定“2020年后全球生物多样性框架”，为未来10年全球生物多样性保护设定目标和路径。

本次《时尚芭莎》与WWF的合作也是基于对“保护生物多样性”这一重要环保课题的共同认知。拍摄取景云南阿者科，是因为当地的生活源自对朴素的敬畏和探索，是自然与人类和谐共存的绝佳体现。杂志上刊的第二日正值世界湿地日，阿者科的梯田也刚好代表着传统山地农耕生产方式的重要表现形式，显示了人工湿地系统在生物多样性上的生态价值。另外，选择通过手机阅读的电子刊来传播内容而非传统纸刊，也是因为电子杂志所传递的无纸化阅读理念，对于树木、淡水资源的节约与保护。借此，让更多的人认识到保护湿地与生物多样性的重要性，在人文传承与生态平衡中，与自然和谐共生。

《时尚芭莎》电子杂志二月刊里不仅记录了朱一龙的这次赴云南探寻“人与自然共生”之旅，还将整期的主题定位“环保”，通过时尚生活的方方面面，让普通消费者认识到环保行动没有大小之分，除了深入自然，也可以从身边的点滴小事做起。

这并不是《时尚芭莎》与WWF的第一次基于环保共识的合作。2020年4月22日世界地球日，《时尚芭莎》就曾携手WWF，联合多家媒体共同为保护地球发声，向人们普及时尚行业背后隐藏的环境问题以及如何在追随潮流的同时践行绿色环保和可持续发展，为地球减轻负担。本次以“保护生物多样性”为主旨的合作将“为地球发声”进一步升华，不是停留在口号上，而是真实地付诸行动。

保护生物多样性，守护我们赖以生存的地球家园是全人类共同的课题，时尚媒体作为“美”的传播者，当然也有义务担起这份责任。《时尚芭莎》在行业内首创时尚分类的电子杂志，推崇无纸化环保的阅读方式为时尚媒体做了表率，与WWF的一次又一次跨界合作更是表达了要为环保献力的决心，未来也期待看到更多的媒体、更多的普通人行动起来，一起加入保护环境的阵营中。

《时尚芭莎》受邀WWF 携手朱一龙赴云南为“保护生物多样性”发声 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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