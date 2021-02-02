北京一水文站“变身”酒店 镇政府竟出具经营性用房证明_腾讯新闻

北京京燕水务有限责任公司以水文监测之名，行酒店经营之实，将拒马河水生野生动物市级自然保护区（下称拒马河保护区）核心区的八渡国家基本水文站扩建为培训中心，并出租给酒店牟利。 中央第一生态环境保护督察组今（2日）晚向北京市反馈督察情况，这一环境违法案例被公开。 督察组组长张宝顺在通报有关情况时说，对于京燕水务公司的上述行为，“房山区十渡镇政府不仅未及时制止该违法行为，反而为该酒店出具经营性用房证明；房山区水务、园林绿化、生态环境等部门也未及时查处相关违法行为”。 张宝顺说，督察发现拒马河保护区核心区、缓冲区内还存在其他违规项目。 拒马河是北京五大水系大清河的支流，发源于河北省涞水县西北太行山麓，是京冀地区少数长年不断流的自然河流。拒马河保护区地跨房山区十渡镇和张坊镇，为省级自然保护区，1996年由北京市人民政府批准成立，占地11.25平方公里，保护区目前保护的野生动物有32种。 2008年，北京市水务局批复同意京燕水务公司建设八渡水文站，位于房山区十渡镇八渡桥，占地0.53公顷。八渡水文站于2009年开始建设，原房山区环保局批复了该项目环评报告表，2012年由北京市水务局批复确定为国家基本…