辽东湾斑海豹，是这样的小可爱_旅游_大连新闻网

近日，记者和进行斑海豹野外调查的辽宁省农业科学院、辽宁省海洋水产科学研究院珍稀动物保护研究室的科研人员一道，从长兴岛经济区八岔沟码头登上中国渔政21106号执法船，参加了一次辽东湾斑海豹海上巡护。一路上，专家们讲起了很多鲜为人知的辽东湾斑海豹的故事。 / 大连新闻传媒集团记者智曼卿 / 大自然赐给大连海域的珍贵“海兽” 渤海辽东湾是全球8个斑海豹繁殖区中最南端的一个。随执法船一路进行科研观察的辽宁省海洋水产科学研究院研究员马志强说，多年来，科研人员一直在对斑海豹的种群数量、生活行为、个体识别等方面进行研究。我市渤海海域岸线的长兴岛海域、旅顺口区海域，是辽东湾斑海豹繁衍、栖息、觅食的重点区域。如果是冷冬，海冰范围大，斑海豹栖息环境相对比较分散，有时候在巡查过程中很难发现斑海豹的身影，科研人员需要乘坐渔船深入海冰区域寻找。 辽宁省海洋水产科学研究院珍稀动物保护研究室研习员王震说，斑海豹是海洋哺乳动物。海洋哺乳动物通常被人们称为“海兽”，属于海洋生态系统的“顶级捕食者”，其种群数量变动可反映整个生态系统的稳定与变化。斑海豹作为唯一可以在我国自然海域繁育的鳍足类动物，在我国海域形成了相对独立…