酒店 篇六十五：福州东湖万豪酒店，浮风流水的东方美学_国内住宿_什么值得买

酒店 篇六十五：福州东湖万豪酒店，浮风流水的东方美学 两千年历史文化造就了一处东方美致的闽南之州，三坊七巷的恬然雅趣，古街上赋有年代味道的古早小吃，无一不在向世人展示着，这座城市的魅力之处。in姐对福州的期待，从福州第一家万豪酒店，福州东湖万豪酒店开始。 酒店设计∣无处不在的艺术感 作为福州的第一家万豪酒店，福州东湖万豪在今年10月10日开业，并于11月28日举行了盛大的开业典礼。毗邻东湖的无尽美景，在细柳微风中荡漾着高贵的气息，黄金海滩上的浪花汹涌，在美景上比其他酒店更胜一筹。住在这里可以体验帆船和游艇的娱乐项目，山河湖海间的快乐，都能化作旅行中的惬意，尽情地私享着。 让in姐最惊艳的是东湖万豪的酒店设计。融合了八闽文化与东方美学的万豪，在福州的风土人情与海上温柔中汲取灵感，仿佛一座低调奢华的东方宫殿，古今艺术的深度结合，让旅行者初临酒店，就感受到满满的诚意。 浮风流水的海洋文化，贯穿着整个酒店的设计装潢。古代的海上丝绸之路起点，在这里留下了宝贵的历史印记。作为历史长河里的时光收藏者，福州万豪在大堂设计上下足了功夫，仿佛走进一座时代博物馆，在浩瀚的海洋文化里尽情地徜徉着，意境斐然。 …