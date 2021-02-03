午评：创业板指涨1.3% 旅游、银行板块涨幅居前_手机网易网

网易财经2月3日讯 两市早盘震荡，创业板指继续走强涨逾1%。截止上午收盘，沪指涨0.2%，深成指涨0.55%，创业板指涨1.3%。盘面上、旅游、日化、有色、银行板块涨幅居前，运输设备、交通设施、半导体板块领跌。 山西证券指出，市场方面，经历了上周的调整之后，昨日三大股指上涨，成交量较上周有所收缩，短期波动或将有所下降。上周，市场整体估值已从合理区间上沿有所回落，但目前估值依旧处于中等偏高位置，目前我们依旧判断短期市场或在历史高位附近横盘震荡走势，该判断目前基本兑现。中期来看，目前A股依然处于结构型牛市，将经常出现快速调整的情况，投资者不宜恐慌，出现日内大幅上涨的情况，投资者也不宜过度乐观，建议可对主线标的的投资周期拉长，等待盈利预期进一步抬升后的介入机会。板块方面，近期行业板块依旧呈轮动格局，建议投资者不宜频繁操作，可坚定持有主线板块内优质标的等待轮动上涨机会。短期建议关注传媒板块反弹机会，经过较长时间低迷，线上线下娱乐业务板块或受春节假期就地过年利好，2021年春节档电影预售迎来开门红，行业整体业绩预期将有所好转。另外，可适当关注非银金融板块，前期调整幅度较大，目前处于前期低点，下行…