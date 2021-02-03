三部门：促进养老产业与文化和旅游等幸福产业融合发展 旅游首页 来源： 中国旅游报 2021年02月03日 10:04 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 国家发展改革委办公厅、民政部办公厅、国家卫生健康委办公厅近日联合印发的《关于建立积极应对人口老龄化重点联系城市机制的通知》提出，促进业态模式创新。促进养老产业与教育培训、健康、体育、文化、旅游、家政等幸福产业融合发展，支持有条件的地区打造旅居养老目的地。 通知还提出，支持健康养老产业园区化发展，支持企业开发康复辅具、食品药品、服装服饰、养老照护、智慧健康养老以及护理照料、休闲娱乐、文化旅游等老年用品和服务，完善创新设计生态系统，促进用品制造提质升级。充分考虑老年人社会交往和日常生活需要，对公共场所、公共交通等设施设备进行适老化改造。切实解决老年人运用智能技术困难，坚持传统服务与智能创新相结合。 通知明确，以服务体系、体制机制、要素支持、业态模式、适老环境为重点，结合创新驱动、扩大开放、优化营商环境、强化社会治理等方面的要求开展探索，为全国提供可复制、可推广的积极应对人口老龄化经验。争取到2022年在全国发展…