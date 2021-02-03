拉萨辐射藏西交通干线再通车40公里

资料图为建设中的拉萨段高速公路。西藏自治区交通运输厅供图 1日，记者从西藏自治区交通运输厅获悉，G4218雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段公路新改建工程(控制性工程)拉萨段当日正式通车试运行，西藏高速公路通车里程再增40公里，达到728公里。该段通车后，对社会小型车辆和经审批的特种车辆开放交通、免费通行。 资料图为建设中的拉萨段高速公路。 西藏自治区交通运输厅供图 资料图为2月1日正式通车试运行的高速公路段。 西藏自治区交通运输厅供图 据悉，拉萨至日喀则机场段公路新改建工程(控制性工程)拉萨段起点位于拉贡机场高速公路协荣互通，终点位于曲水县茶巴拉服务区，全长40公里，采用“一级公路、全立交、部分控制出入”的标准建设，设计时速100公里/小时，双向四车道。于2019年3月20日开工建设，2021年1月22日交工验收，工程质量评定为合格。 资料图为2月1日正式通车试运行的高速公路段。 西藏自治区交通运输厅供图 资料图为2月1日正式通车试运行的高速公路段。 西藏自治区交通运输厅供图 西藏自治区交通运输厅称，连接拉萨市和日喀则市的G4218雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段公路新…