北京2021年2月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，浪潮与健康医疗卫生信息化企业冠新软件达成合作伙伴关系，双方将在电子病历质控平台、基层医疗卫生机构管理信息系统、医共体绩效考核平台、家庭医生签约管理系统等方面展开合作，面向全国各县域医共体提供专业信息化解决方案。

冠新软件是长期专注于医疗卫生领域的独立软件供应商，在健康医疗卫生信息化领域，如基层医疗卫生信息化、公立医疗机构绩效考核信息化等，提供全面、领先和专业的解决方案及技术服务，拥有综合监测管理、医疗卫生服务、居民健康管理、基础支撑平台等四大类产品，服务于国家、省、市、县等各级卫生行政管理部门和广大基层医疗卫生机构。

浪潮凭借领先的云计算、大数据建设能力，基于全栈软硬件产品方案，完成与冠新软件的县域医共体平台、基层医疗机构一体化信息平台兼容适配、联调优化等一系列工作。

县域医共体是指以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础，构建三级联动的县域医疗服务体系，医共体内实现医疗资源共享、患者双向转诊。通过双方联手打造的县域医共体平台，为检验人员提供智能化的检验模式，使处理检验结果、检验项目、数据分析等环节等变得轻松自如；病人在基层医院即可接受远程专家的会诊并在其指导下进行治疗和护理；同时有利于促进基层医疗卫生机构信息的规范化管理，提高乡村一体化管理水平。

浪潮信息数据库产品线总经理乔鑫介绍，县域医共体平台采用浪潮K-DB数据库，与Oracle兼容度达到99%以上，实现应用一键迁移，帮助县域级医共体用户快速实现国产化；同时，K-DB是唯一实现多活共享存储集群（RAC）架构的国产数据库产品，并提供多种OLTP和OLAP场景性能优化机制，综合表现与Oracle不相上下，并且DBA运维管理可直接熟练上手，将数据库迁移、运维的风险和成本降到最低。

“K-DB数据库为用户提供统一数据服务的同时，通过故障切换与功能恢复，避免单节点故障，减少停机时间，确保系统7*24小时稳定运行，为业务系统提供了近线性的扩展能力，保障业务连续性。”乔鑫表示。

目前，浪潮与冠新软件的合作已经取得了初步成果，双方携手承建了西部地区多个县域医共体项目，加速了医疗行业国产化产品应用进程，为提升偏远地区医疗水平，保障当地群众健康，构建县乡村三级联动协作的新型医疗卫生服务体系做出重要贡献。

浪潮携手冠新软件 助力县域医共体信息平台建设 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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