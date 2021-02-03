上海2021年2月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，杰出雇主调研机构正式宣布菲仕兰中国成功获得“中国杰出雇主2021”认证。菲仕兰中国获此殊荣，是对其“以人为本”的人力资源政策和实践，以及为员工提供的卓越工作环境的充分肯定。目前，杰出雇主调研机构的全球认证项目已在五大洲118个国家和地区认证了1500多家杰出雇主。而菲仕兰中国进入中国十余年来，凭借其多元的企业文化、完善的人才管理战略、培训体系及职业发展规划，以及优秀的工作环境，多次获得“中国杰出雇主”认证。



菲仕兰中国被认证为2021中国杰出雇主

杰出雇主调研机构首席执行官David Plink先生表示：“要成为公认的杰出雇主，企业需要以其优秀的人力资源战略使员工的职场环境变得更好、更丰富。被成功认证的企业不断致力于为员工提供更好的工作环境，为人力资源管理树立标杆。恭喜菲仕兰中国成为‘中国杰出雇主2021！”

在“中国杰出雇主2021“的评选中，菲仕兰中国在调研的各项评估中表现优异，从众多参选企业中脱颖而出，所采取的一系列战略举措，更让杰出雇主的称号实至名归，正如荷兰皇家菲仕兰中国区总裁陈戈所说，菲仕兰在职场上强化“我们的目标，我们的计划”战略，每月的员工规划和活动都符合公司的共赢（WIN-WIN）精神。通过将“共赢”嵌入到员工日常工作以及业务和项目管理中，员工可以充分具备主人翁精神，并以使命为导向，最终为菲仕兰中国的可持续发展做出贡献。



菲仕兰中国员工活动

”用数据说话，讲逻辑重效率”已经成为菲仕兰中国企业文化的一个重要维度。一方面，明确可量化的工作目标，所有量化指标从上到下保持数理逻辑的一致性，建立管理层目标的可视度，并保持持续性的开放对话，通过共享目标，来提升业绩；同时，管理层每月通过活泼有趣的沟通方式向员工透明沟通公司业务情况，对达标团队进行适时表彰，也遵循着“面对现实报喜也报忧”的务实态度。此外，为了不断提高团队的战斗力，菲仕兰中国重视培养核心骨干团队，由中高层员工组成了“菲腾圈”，构建针对此人群的培训体系并由高层全程参与、指导。

不仅如此，菲仕兰中国管理层齐心协力，为员工创造最好的职场环境的同时，也以身作则，以菲仕兰的合规标准为中心、以道德为原则开展业务，并保持对中国和中国消费者的长期增长计划和承诺；提高能力，为培养毕业生提供一流的平台，提高中层管理人员水平，加强领导职能；始终将员工健康和安全列为首要前提。在新冠肺炎疫情的艰难时刻，公司严格执行防疫制度，鼓励远程在线办公，避免不必要的差旅。在口罩供需紧张的情况下，积极开展跨部门合作，保障了员工及一线美妈顾问戴上品质可靠的口罩，确保了疫情期间菲仕兰员工零感染。

菲仕兰中国人力资源副总裁徐耀东表示：“菲仕兰中国员工齐心协力的团队工作状态，让我感到非常自豪。这尤其体现在应对新冠肺炎疫情的过程中，我们的员工所表现出的敏捷性和灵活性。通过数字化途径，利用备用设备去调整我们的运营工作，促使菲仕兰中国成为一个更敏捷灵活的组织。同时，我们的领导层致力于为员工提供一个安全、包容的环境。”

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