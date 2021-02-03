商业信心调查：在华德企发展势头良好，对中欧全面投资协定寄予厚望

对中欧全面投资协定寄予厚望： 对中欧全面投资协定的关注重点：40%的受访者期待市场准入将得到改善，39%的企业期待外国企业能在中国市场获得平等待遇

对中欧全面投资协定的关注重点：40%的受访者期待市场准入将得到改善，39%的企业期待外国企业能在中国市场获得平等待遇 德企在华业务持续复苏 ：77%的德国企业预计中国市场的发展将优于其他经济体

：77%的德国企业预计中国市场的发展将优于其他经济体 中国仍然是德企的重要投资地： 2021年的销售预期和收益预测多为乐观；96%的受访者没有撤离中国的计划；72%的受访者计划进一步投资

2021年的销售预期和收益预测多为乐观；96%的受访者没有撤离中国的计划；72%的受访者计划进一步投资 脱钩趋势加速本地化进程：受访者担忧不同标准要求（37%）导致成本上涨和业务长期下滑（35%）；作为对策，德国企业将会提升研发（43%）以及采购（34%）的本地化，并使其关键技术适应不同的标准（33%）

北京2021年2月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国德国商会与毕马威会计师事务所合作，于昨天公布年度“商业信心调查”结果。调查显示，尽管依旧面临复杂的监管挑战和来自中国企业的剧烈竞争，在华德企对未来一年持乐观态度，并对市场有坚定信念。

中欧全面投资协定：在华德企对中欧全面投资协定寄予厚望

对即将签署的中欧全面投资协定（CAI）寄予厚望：中国德国商会和德国毕马威调查结果显示，市场准入（40%）和对在华各国企业的平等待遇（39%）是受访企业对中欧全面投资协定最关心的两点主题。调查结果显示，企业对以往的市场准入还是给与了积极的评价。相较于上一年，在市场准入这第一步就遇阻的企业数量有所减少（30%）。中国德国商会主席冯思翰（Stephan Wöllenstein）博士表示：“通过中欧全面投资协定，中国面向欧洲企业开放市场所迈出的步伐将不能回头”。但间接层面的挑战仍然非常严峻。总结在华德企面临的监管挑战，行政和官僚主义障碍首当其冲：海关条例和通关流程、申请相应许可证、《网络安全法》的要求、企业社会信用体系以及资本转移和跨境支付。“此外，中欧全面投资协定确立的体制框架还打造了一个稳定的沟通渠道，以检验守约的情况并解决企业所面临的挑战。通过中欧全面投资协定中的各项协议，德国企业期望在中国市场获得更多的法律保障和更好的竞争条件。”冯思翰博士解释道。

德企在华业务持续复苏

尽管2020年上半年由于新冠肺炎疫情导致销售额有所下降，但根据调查，39%受访企业2020全年的销售额以及42%受访企业2020年的利润都有所提升。除此之外还有近四分之一的受访企业表示，2020年企业的销售额和利润大致与前一年相同。“2020年，中国是唯一实现经济增长的大国 — 尽管仅增长了约2%。德国企业自然从中获益，去年下半年回升的中国业务部分弥补了由于欧盟和美国的衰退而导致的损失。”德国毕马威会计师事务所国际业务首席执行官Andreas Glunz表示。

中国仍然是德企的重要投资地

2021年多数企业仍持乐观态度：77%的受访者预计他们的行业在中国的表现将优于其他市场。72%的受访者预计他们2021年在华销售额将继续上升，56%的受访者预计其利润将上涨。这也反映在德国企业对中国市场的坚定信念上：几乎所有接受调查的企业（96%）表示，他们没有撤离中国的计划，72%的企业计划在以下领域进一步投资：生产设施（44%）和机械（34%）以及研发（32%）。Andreas Glunz指出：“中国的许多关键产业正在为未来的发展铺平道路。立足中国市场对于德资企业来讲至关重要：这不仅可以提升其在华的销售额，建立当地的合作伙伴关系，同时可以就近密切观察未来的竞争对手。受访的德国企业在中国看到了巨大的商机，特别是创新技术（58%）和数字解决方案（51%）。”

脱钩趋势加速本地化进程：

2020疫情期间，中美两国间日益加剧的紧张关系给在华德企造成了更多的不确定性。在脱钩情景下，在华德企最担心的风险是：由于不同市场标准要求而导致的成本上升（37%）以及因此而导致的长期业务放缓（35%）。作为对策，德资企业将会提升研发（43%）和采购（34%）的本地化，并使其关键技术适应不同的标准（33%）。冯思翰博士评论道：“疫情和脱钩所带来的经济影响加剧了企业的本地化进程。”

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