Booking.com缤客揭晓2021年旅行者点评奖

过去一年里，疫情深刻地影响着我们生活的方方面面。随着全民健康防护意识的增强，旅友们开始愈发关注住宿的清洁度和卫生水平，这一点也得到了Booking.com缤客2021旅行者点评奖的印证。在其对全球旅行者过去一年中的住宿偏好进行深度解析后发现，员工素质、住宿位置和清洁度是中国旅友在评价获奖住宿时最为看重的三项指标，这一结果亦与全球趋势大体一致。另有数据分析显示，获奖住宿的平均清洁度评分比非获奖住宿高出17%，由此可见，清洁质量高的住宿将更能赢得消费者的青睐。 旅行目的地人气大赏，手把手教你如何正确“挥霍”年假 每年的“最好客目的地”榜单总能为人们新一年的旅行计划带来灵感与启发。根据2021旅行者点评奖的获奖住宿所在地占比，Booking.com缤客揭晓了“中国十大热门好客目的地”榜单，有“立体田园诗歌”之称的龙胜、纯净空灵的“隐世天堂”香格里拉和“古韵水乡”凤凰古城继续蝉联榜单前三，紧随其后的是“人间秘境”阳朔和“世外桃源”腾冲，此外黄山、张家界、平遥和三亚也相继上榜。无论是纵情于山河壮阔，还是穿梭于古城小镇，Booking.com缤客希望在安全旅行重启时，每一位旅行者都能充分体验当地的…