从威尼斯花神咖啡馆的行将倒闭说起

本文来自微信公众号： 燕京书评（ID：Pekingbooks） ，作者：于坚，题图来自：视觉中国 刚过完300周年生日的威尼斯花神咖啡馆，近期宣传停业。 它曾是“世界上最美的十大咖啡馆”之一，无数文化名流慕名而来，在此孕育了诸多传世之作。 诗人于坚从威尼斯花神咖啡馆的倒闭，谈论中西文化和生活方式的不同 最近，世界媒体流传着一个消息，由于疫情，威尼斯的花神咖啡馆濒临倒闭。咖啡馆经理Marco Paolini说，“我们将尽一切可能活下去。我们正在可以做到的范围内努力保持开门。” 这家咖啡馆世界闻名，旅游手册都有。 据说，拜伦、雪莱、歌德、狄更斯、毕加索等都曾在那里喝过几杯。在西方，咖啡馆通常是闲人、精神贵族的大本营。许多咖啡馆，过了一百年你再去，那杯咖啡还是那个样子，只是柜台后面的伙计换了。 苏黎世有家叫奥狄翁的咖啡馆，列宁、乔伊斯都来过；百年前，达达主义就是在这里侃出来。几年前，我在那里喝过一杯，伙计说，1915年这里就是这样拥挤。2015年，还是找不到座位，我只好在吧台前面站着，到处都是交头接耳的家伙，密谋无边无际。好像在这里面沉默不语，没有一个话题相当丢人现眼。 通过我的朋友翻译，与…