四川：助推"文化＋旅游＋科技＋金融"融合发展

中国网2月4日讯 为全面贯彻省委经济工作会议决策部署，助力四川文化和旅游经济“十四五”开好局起好头，由四川省文化和旅游厅、四川省地方金融监督管理局、绵阳市人民政府主办，绵阳市文化广播电视和旅游局、绵阳金融工作局承办，四川省文化旅游企业联盟支持的全省金融服务与文化和旅游企业恳谈对接会于2021年2月4日在绵阳市举行。 此次金融恳谈对接会采取线上线下相结合方式召开，线上采用会易通视频会议平台和网络直播平台，同时绵阳市各县（市、区）设立分会场。通过推介金融纾困帮扶政策，开展文化和旅游重点项目路演推介，“文化和旅游＋科技”重点成果发布等，进一步深化政银企对接合作，切实帮助文化和旅游企业解决融资问题。截止会议完成在线观看人数4．6万人。 银企对接助推文化和旅游产业高质量发展 会上，省农信联社、工行省分行、招行绵阳支行、中行省分行、建行省分行、农发行省分行分别介绍了支持文化和旅游产业发展相关金融政策措施，为文化和旅游企业解决融资难的问题提供了思路、方法和途径。 省农信联社绵阳办事处、光大银行绵阳分行和绵阳市文化广播电视和旅游局签订战略合作协议，省农信联合社对绵阳市“十四五”期间文化旅游产业授信50…