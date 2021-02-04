端起生态碗 吃上旅游饭

“真的没想到一个小村庄的景色会如此美丽，这在内地是想象不到的。”带着一声感叹，来自广东省深圳市的王霞女士掏出手机拍下眼前的美景发了一个朋友圈。 蓝天白云，空气清新；森林密布，古树参天；湖泊草甸，尽收眼底。家庭旅馆里，村民们正在忙着给在这里住宿的游客们准备餐饮，这就是如今的林芝市波密县扎木镇岗巴村。 然而，任谁也想不到，以前的岗巴村村民一直以来就是靠砍伐树木，烧荒种田维持生活，这种耕作方式不仅生产效率低下，而且还是以破坏周围生态环境为代价的，所以尽管村民们很努力，但是一直以来生活得都很艰苦。 近年来，随着林芝生态旅游业的蓬勃发展和乡村振兴战略的实施，岗巴村“两委”决心遵循市场规律，依托村子附近岗云杉林优越的地理位置和岗巴村丰富的旅游资源，以“旅游+”模式，按照生态致富的原则，围绕“布局美、环境美、生活美”的要求，突出环境优美、生态宜居、乡村文明、生活富裕四大关键，致力把岗巴村打造成独具特色、极具魅力的生态旅游村。 以前的岗巴村，别说游客，村民自己都不愿意出来。白天，村民散养的牲畜满村子游荡，粪便到处都是。晚上，人畜住在一个院子里，生活环境根本没法保障。此外，村民的环保意识也不强，垃圾随意…