再见2020，蓄力2021！敬享“吉家宴” 款待“家人”-商家快讯-华龙网

再见2020，蓄力2021！敬享“吉家宴” 款待“家人” 2021-02-04 12:53:03 来源： 有一个家，生活才会更有意义；有了一个家，就会明白幸福的含义；有了一个吉利大家庭，工作事业会更成功！ 当我们开心的时候，当我们烦恼的时候，当我们被人误解的时候，当我们不如意的时候，吉利大家庭的相互呵护与鼓励，成为我们的温馨庇护所！ 2020，执著如持股，持得心痛，却总抱着希望不放;打拼如打斗，打得头破血流，却总是渴望胜利来到;吃苦当吃补，“吃”下苦和累，得到的却是意志坚强。终于走过不容易的2020年！让每个人都经历了很多意想不到和惊心动魄，车市中，从年初的至暗时刻到下半年的“深V反弹”，很多人都没想到在最难的2020年，车市会经历着海水与火焰的考验。 不能不提的是吉利汽车，在2020年，吉利汽车危中寻机，在变局中开辟新局。在与合资品牌近身肉搏的竞争中，吉利汽车广泛协同全球生态伙伴，加快数字化转型，不断提升明星产品的性价比和产品力，为此，在销量继续高歌猛进，取得年销1320217辆的好成绩，也成为中国品牌首个实现乘用车产销突破1000万辆的汽车企业。 迎来2021年，为了款待“吉利家人…