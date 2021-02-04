金标准肿瘤学指南背后的非营利联盟组织分享了与癌症之间的个人联系的故事，给组织中的许多人带来启发。

全球肿瘤学界审视过去一年新冠肺炎疫情对癌症护理的影响。

宾夕法尼亚州普利莫斯米廷2021年2月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国国家综合癌症网络®®（NCCN®®），这个美国一流癌症中心的联盟组织，与全世界的人们和组织一道，在2月4日纪念一年一度的世界癌症日。2021年世界癌症日向癌症患者及其家人以及护理人员、医护工作者、研究人员、倡导者和其他志愿者的勇气和成就表示敬意，并呼吁所有人参与进来，从这种疾病中挽救生命。2021年世界癌症日的工作由国际癌症控制联盟（UICC）领导，NCCN是其中的成员。主题”I Am and I Will”（我是，我会）凝聚了癌症界的非凡精神和力量。2021年，NCCN员工参加了21天挑战活动，通过分享员工直接受到癌症影响的生活如何不同，从而获取对癌症护理的亲身了解。

“《NCCN指南》不仅仅是癌症护理方面的公认临床指导和政策标准，是所有医学领域中内容最详尽、更新最频繁的临床实践指南，它们还代表了我们希望我们的亲人和我们自己被如何对待。”NCCN首席执行官Robert W. Carlson解释说， “《NCCN指南》和相关资源由每种癌症类型的领先专家组成的多学科小组共同整理，并得到我们专职人员的支持。我们帮助患者改善生活，这不仅仅是一项工作，更是一种召唤。这一点，在我们的工作人员为参加世界癌症日挑战而提出的许多个人故事中，得到了最好的诠释。”

《NCCN肿瘤临床实践指南》（NCCN指南®）是帮助提高全球癌症护理标准的免费资源。基于实证、讲求共识的建议旨在确保所有患者都能获得最有可能实现最佳疗效的预防、诊断、治疗和支持服务。到2020年，各种指南在全球的下载量超过1170万次。《NCCN指南》®目前涵盖79个不同主题，有50种语言版本，并以多种形式提供。

过去的12个月中，NCCN在新冠疫情肆虐期间还一直在努力维护和优化高质量癌症护理。这项工作包括为癌症患者接种疫苗的指导原则；一项有关恢复安全、推荐的癌症筛查和治疗重要性的多组织声明；使患者和工作人员免受感染的最佳做法；以及修改后的治疗信息和支持治疗。

UICC首席执行官Cary Adams博士 表示：“新冠肺炎疫情对全球控制癌症造成了冲击，癌症界作出了非凡的、甚至是英雄式的反应。今年比以往任何时候都更应当在世界癌症日对他们的成就表示敬意。让我们大家都放眼2021年，重新凝聚我们的集体努力，应对癌症对世界各国造成的长期挑战。我们必须采取更多的预防措施，及早诊断，并确保所有癌症患者都能获得所需的优质治疗。”

如需了解有关NCCN的“get personal”（亲身感受）活动的更多信息，请访问NCCN.org/WCD。如需了解有关NCCN在新冠肺炎疫情方面工作的更多信息，请访问NCCN.org/covid-19。有关NCCN在全球范围内改善癌症护理工作的信息，请访问NCCN.org/global。跟随主题标签#NCCNGlobal，在线加入对话。

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NCCN在世界癌症日亲身感受推动全球癌症护理 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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