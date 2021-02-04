上海2021年2月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，伟创力（纳斯达克股票代码：FLEX）宣布，公司被《财富》杂志评选为全球最受尊敬公司之一。

伟创力首席执行官Revathi Advaithi表示，“分布在全球各地的员工通过辛勤工作和全心奉献，使伟创力成为全球最受尊敬的公司之一，对此我们颇感自豪。在过去的一年里，公司严格的执行力以及以价值为导向的文化将我们紧紧团结在一起，体现了‘为客户提供创造价值并改善人们生活的出色产品’的公司目标。”

《财富》杂志“全球最受尊敬公司”榜单是依据公司调查以及来自同行高管、董事和金融界人士的评价得出。企业在所在行业根据企业资产使用情况、社会责任以及全球竞争力等九项标准进行评级，每家入围公司的得分必须位列其行业调查排名的前半部分。

关于伟创力

伟创力是众多企业首选的制造合作伙伴，致力于为客户设计和制造让世界变得更美好的多元产品。通过遍布全球30个国家的人才团队，以及我们可靠和可持续的运营管理，伟创力为各个行业和终端市场提供创新技术、供应链和制造解决方案。

伟创力荣获《财富》“2021年度全球最受尊敬公司”称号 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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