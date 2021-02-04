百胜中国发布2020年第四季度及全年财务业绩报告

第四季度总收入增长11%，系统销售额按固定汇率计算增长5%

第四季度经营利润增长至1.80亿美元

2020年新开设1,165家餐厅

上海2021年2月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百胜中国控股有限公司 （NYSE: YUMC及HKEX: 9987）（以下简称“百胜中国”或“公司”），于今日公布了其截至2020年12月31日的2020财年第四季度和全年未经审计的财务业绩。

新冠疫情影响及应对措施

第四季度经营状况较第三季度有所改善。公司的重中之重仍是安全、效率和销售复苏。为了应对疫情影响，我们开展了强有力的优惠活动和数字化举措以提升客流量。堂食有所恢复，而外卖和外带继续受到欢迎。通过积极主动地调整成本结构、提升生产力及一次性的费用节省，公司的餐厅利润率和经营利润与去年同期相比均实现增长。但因青岛、新疆、北京、大连等地出现区域性疫情，销售复苏是非线性和不平均的。10月份的销售额受益于国庆长假，但11月和12月因疫情区域性复发，销售受到一定压力。另外，受出行减少的影响，交通枢纽的人流量仍远低于去年。

2021年第一季度仍持续受到区域性疫情反复的影响。今年1月，中国出现了聚集性疫情，主要分布在华北和东北地区，为此中国各地采取了更加严格的防疫措施。相关措施包括减少人员流动和严格管控大型聚集性活动，并建议减少外出就餐。多个城市在全市范围内实行闭环管理，其中包括拥有1,100万人口的河北省省会石家庄。

公司预计一季度将遭遇重大阻力。位于交通枢纽和旅游地点的门店通常占公司销售额高单位数比例，这些门店预期可能会受到更大的影响。始于1月下旬的春运前几日全国旅客量较去年同期下降逾70%。由于出行大幅减少、聚会规模缩减和总体社交活动减少，春节期间公司的销售额也将受到抑制。我们的团队正密切监测情况变化，并将据此相应调整市场营销计划与运营方案。值得注意的是，2020年与新冠肺炎疫情相关的封锁措施是从1月下旬开始的，因此只对该季度的后两个月造成了影响。2020年1月直至春节前的销售表现强劲。

2020年第四季度财务业绩亮点

总收入为22.6亿美元，较去年同期的20.3亿美元增加11%（或增加5%，不计及外币换算的影响）。

系统销售额较去年同期增加5%，其中肯德基增长3%，必胜客下降3%（不计及外币换算的影响）。

同店销售额较去年同期下降4%，其中肯德基和必胜客分别下降4%和5%（不计及外币换算的影响）。

本季度共开设505家新店。

餐厅利润率为15.1%，去年同期为12.4%。

经营利润为1.80亿美元，较去年同期的9,400万美元增加90%（或增加78%，不计及外币换算的影响）。

经调整的经营利润为1.82亿美元，较去年同期的1.05亿美元增加72%（或增加61%，不计及外币换算的影响）。

实际税率为28.0%。

净利润为1.51亿美元，较去年同期的9,000万美元增加68%，主要得益于经营利润的增加。

经调整净利润为1.53亿美元，较去年同期的9,800万美元增加56%（或增加76%，不计及公司2020年和2019年第四季度分别对美团点评（“美团”）进行股权投资带来的2,300万美元和2,400万美元的净收益；或增加65%，同时不计及外币换算的影响）。

每股摊薄盈利为0.35美元，较去年同期的0.23美元增加52%。

经调整每股摊薄盈利为0.35美元，较去年同期的0.25美元增加40%（或增加58%，不计及公司2020年和2019年对美团的股权投资收益；或增加47%，同时不计及外币换算的影响）。

2020年全年财务业绩亮点

汇率变动对全年业绩无重大影响，除非另作说明，本段中2020年全年财务业绩的增长率为基于报表呈报币种的增长率。

全年总收入为82.6亿美元，较去年同期的87.8亿美元下降6%。

全年系统销售额较去年同期下降5%，其中肯德基和必胜客分别下降5%和15%（不计及外币换算的影响）。

全年同店销售额较去年同期下降9%，其中肯德基和必胜客分别下降8%和14%（不计及外币换算的影响）。

全年共开设1,165家新店，门店总数达到10,506家，覆盖中国超过1,500个城镇。

全年餐厅利润率为14.9%，去年同期为16.0%。

全年经营利润为9.61亿美元，较去年同期的9.01亿美元增加7%，主要是由于苏州肯德基收购的重新计量收益。

全年经调整的经营利润为7.32亿美元，较去年同期的9.12亿美元下降20%。

全年实际税率为26.6%。

全年净利润为7.84亿美元，较去年同期的7.13亿美元增加10%，主要得益于经营利润的增加。

全年经调整净利润为6.15亿美元，较去同期的7.29亿美元下降16%（或下降19%，不计及公司2020年和2019年分别对美团进行股权投资带来的7,500万美元和6,300万美元的净收益）。

全年每股摊薄盈利为1.95美元，较去年同期的1.84美元增加6%。

全年经调整每股摊薄盈利为1.53美元，较去年同期的1.88美元下降19%（或下降22%，不计及公司2020年和2019年对美团的股权投资收益）。

业绩自2020年4月起合并黄记煌，自2020年8月起合并苏州肯德基。

主要财务业绩

2020年第四季度 2020年全年 百分比变动 百分比变动 系统销售额 同店销售额 新店铺净额 经营利润 系统销售额 同店销售额 新店铺净额 经营利润 百胜中国 +5 (4) +14 +90 (5) (9) +14 7 肯德基 +3 (4) +10 +26 (5) (8) +10 (16) 必胜客 (3) (5) +3 无意义 (15) (14) +3 (45)

第四季度 全年 （百万美元，百分比及每股数

据除外） 百分比变动 百分比变动 2020年 2019年 呈报 不计及外

币换算 2020年 2019年 呈报 不计及外

币换算 经营利润 $ 180 $ 94 +90 +78 $ 961 $ 901 +7 +7 经调整经营利润(1) $ 182 $ 105 +72 +61 $ 732 $ 912 (20) (20) 净利润 $ 151 $ 90 +68 +59 $ 784 $ 713 +10 +10 经调整净利润(1) $ 153 $ 98 +56 +48 $ 615 $ 729 (16) (15) 每股普通股基本盈利 $ 0.36 $ 0.24 +50 +42 $ 2.01 $ 1.89 +6 +7 经调整每股普通股基本盈利(1) $ 0.37 $ 0.26 +42 +35 $ 1.58 $ 1.93 (18) (18) 每股普通股摊薄盈利 $ 0.35 $ 0.23 +52 +43 $ 1.95 $ 1.84 +6 +7 经调整每股普通股摊薄盈利(1) $ 0.35 $ 0.25 +40 +36 $ 1.53 $ 1.88 (19) (18) (1) 有关“所呈报的公认会计准则业绩与非公认会计准则经调整计量指标调节”的更多详情，请参阅本新闻稿附录的财务报表。 注：所有比较数字乃与去年同期比较。 无意义指从负数到正数或从零到某个数目的超过100%的变化。 百分比可能因四舍五入而无法重新计回。 系统销售额及同店销售额百分比不计及外币换算影响。自2018年1月1日起，餐厅暂时停业措施在同店销售额计算中正常化，不计及餐厅暂时停业期间的数据。

CEO 和CFO 评论

百胜中国首席执行官屈翠容女士表示：“2020年是前所未有的一年，我们的人员、系统和能力均备受考验。在此，我要向全体员工和商业伙伴表示衷心的感谢。通过他们的辛勤奉献、创新和不懈努力，我们克服了诸多挑战，彰显了我们在逆境中取得成功的能力。第四季度同店销售额指标环比上升，经营利润实现双位数增长，为2020年划上一个有力的句号。公司当前的首要任务仍是确保员工和顾客的安全，此次新冠肺炎疫情爆发更加坚定了我们关爱员工并矢志成为负责任企业的决心，我们的努力同时也获得了行业的认可。”

屈翠容女士继续说道：“展望2021年，我们将继续努力应对疫情所带来的影响，根据市场情况迅速调整运营，并通过为堂食、外卖和外带提供更具吸引力的优惠活动提升客流量。行业领先的数字化能力使我们能够在不断变化的环境中保持敏捷。我们将持续致力于增长，并计划在未来一年里开设大约1,000家新店。我们对中国市场长期前景的信心没有丝毫改变，我们将专注于扩大餐厅版图和发展新兴品牌，加大数字化和基础设施的投资，夯实基础，加快发展步伐。我相信，凭借我们团队的实力、坚韧的商业模式、创新文化和执行能力，我们有能力克服这些短期挑战，实现具有吸引力的长期增长。”

百胜中国首席财务官杨家威先生补充道：“尽管受局部地区疫情爆发的影响，复苏是非线性和不平均的，但第四季度的运营情况环比仍有所改善。我们通过稳健提高生产力、临时补贴以及一次性的费用节省提升了本季度的餐厅利润率。近期由于聚集性疫情增加导致政府在全国范围内采取了更加严格的出行防控措施和防疫要求，包括部分城市全市范围的闭环管理，并建议减少春节期间的出行和大型聚会。这些措施带来了很多挑战，交通枢纽和旅游地点的人流量明显降低，因此我们将继续调整运营，利用数字化和外卖资源，以满足堂食、外卖和外带的需求。我们还将加大优惠活动力度，并根据城级和商圈提供合适的产品服务。尽管面临这些挑战，我们仍将继续投资于未来，专注于加强业务能力，使业务模式更具韧性，并推动长期增长。公司健康的资产负债表和强劲的现金状态使我们有能力应对潜在突发事件，抓住市场机遇，实现长期可持续增长。”

股息

董事会宣布百胜中国普通股每股现金股息为0.12 美元，并将于2021年3月25日停业时间前支付给截至2021年3月3日停业时间前登记在册的股东。

数字化及外卖

肯德基及必胜客的会员计划合计拥有超过3亿会员。2020年第四季度，会员销售额约占系统销售额的59%，较去年同期增长约3个百分点。

2020年第四季度，外卖收入约占肯德基和必胜客公司餐厅收入的29%，较去年同期增长约7个百分点。

2020年第四季度，数字订单（包括外卖订单、手机下单及自助点餐机订单）约占肯德基和必胜客公司餐厅收入的83%，较去年同期增长约22个百分点。

肯德基和必胜客总和 第四季度 全年 2020年 2019年 2020年 2019年 会员人数（于期末） 3亿+ 2.4亿+ 3亿+ 2.4亿+ 会员销售占系统销售额比例 ~59% ~56% ~60% ~52% 外卖销售占公司餐厅收入比例 ~29% ~22% ~30% ~20% 数字订单占公司餐厅收入比例 ~83% ~61% ~80% ~55%

新店开发及资产更新

公司于2020年第四季度开设505家新店，2020年全年开设1,165家新店，主要由肯德基品牌发展所带动。

公司于2020年第四季度改造297家店，2020年全年改造939家店。

新店铺 餐厅数目 第四季度 全年 截至年底 2020年 2020年 2020年 2019年 百胜中国 505 1,165 10,506 9,200 肯德基 306 840 7,166 6,534 必胜客 96 152 2,355 2,281 其它(2) 103 173 985 385 (2) 其它包括塔可贝尔、小肥羊、黄记煌、东方既白、COFFii & JOY及Lavazza。

餐厅利润率

2020年第四季度的餐厅利润率为15.1%，去年同期的餐厅利润率为12.4%，主要原因是较低的原材料价格、房东及政府提供的补贴和其它门店费用节省，部分影响被同店销售额下降带来的压力和促销活动所抵消。人员成本方面，生产力提升大部分抵消了工资上涨、因外卖订单增加而上涨的骑手费用以及销售下降的影响。

2020年全年的餐厅利润率为14.9%，去年同期的餐厅利润率为16.0%，主要原因是同店销售额下降、餐厅因疫情临时关闭和促销活动，部分影响被生产力提升和房东及政府提供的补贴所抵消。

第四季度 全年 2020年 2019年 百分点变动 2020年 2019年 百分点变动 百胜中国 15.1% 12.4% +2.7 14.9% 16.0% (1.1) 肯德基 16.8% 14.5% +2.3 16.3% 17.8% (1.5) 必胜客 10.4% 6.7% +3.7 10.5% 11.1% (0.6)

2021年业绩展望

公司提供2021财年如下目标：

预期共开设约1,000家新店。

预期资本支出为约6亿美元。

公司其他更新

肯德基总经理黄进栓结束病假重返工作岗位。

百胜中国被评为2020年道琼斯可持续发展指数（DJSI）餐饮和休闲行业领导者，并同时被纳入2020 道琼斯可持续发展世界指数（DJSI World）和2020 道琼斯可持续发展新兴市场（DJSI Emerging Markets）指数。这反映了公司在经济、环境和社会可持续发展方面的出色表现，尤其是在供应链管理、风险与危机管理、品牌管理、包装以及劳工实践指标方面，百胜中国得到了行业最高分。

百胜中国被杰出雇主调研机构（Top Employers Institute）评选为2021“中国杰出雇主”。这是百胜中国连续第三年荣获该奖项，彰显了百胜中国始终心系员工，致力于为员工提供“公平、关爱、自豪”的职场环境的坚定承诺。作为全球权威人力资源实践专业认证，“中国杰出雇主”表彰致力于通过人力资源实践打造更好的职场环境的卓越雇主。

百胜中国在2021年连续第三年入选彭博性别平等指数(GEI)。该指数旨在表彰致力于提升性别报告透明度和推进女性平等的公司。百胜中国是中国大陆唯一入选的公司。

关于非公认会计准则经调整计量指标

所呈报的公认会计准则业绩包括特别项目，而经调整的非公认会计准则计量指标不包括这些特别项目。特别项目不计入任何分部业绩，因此只影响百胜中国所呈报的公认会计准则业绩。请参阅本新闻稿中有关“所呈报的公认会计准则业绩与非公认会计准则经调整计量指标调节”部分。

电话会议细节

百胜中国管理层将于美国东部时间2021年2月3日星期三下午七时正（即北京/香港时间2021年2月4日星期四上午八时正）召开业绩电话会议。

目前暂不提供人工会议服务。请于会议前通过以下链接进行注册。注册完成后，您将收到参与者接入号码、密码及唯一的注册人代码。

预注册链接： http://apac.directeventreg.com/registration/event/2064799

会议代码： 2064799

若要收听电话会议的网络直播，请访问： https://edge.media-server.com/mmc/p/mmubh6w3

电话会议的回放将于电话会议结束两小时至美国东部时间2021年2月11日星期四上午八时正（即北京/香港时间2021年2月11日星期四下午九时正）通过致电以下号码收听：

美国： 1 855 452 5696

中国大陆： 400 602 2065或800 870 0206

中国香港： +852 3051 2780

英国： 0808 234 0072

国际： +61 2 8199 0299

重播代码：2064799

此外，本次电话会议的业绩报告，随附简报、网络直播及存档的录音将可于本公司的投资者关系网站 http://ir.yumchina.com 浏览。

有关百胜中国的重要新闻和资料，包括向美国证券交易委员会和香港联合交易所提交的公告，请访问百胜中国的投资者关系网站 http://ir.yumchina.com 。网站是百胜中国向投资者发布重要资料的主要渠道，其中可能包括重大且此前未公开的资料。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的“前瞻性声明”（包括“2021 年展望”部分的内容）符合 1933 年《证券法》第 27A 条和 1934 年《证券交易法》第 21E 条所指的意义。我们意图将所有前瞻性声明纳入 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款范围。前瞻性声明的特征通常是其与历史事实或当前事实并不完全相关，而且会包含前瞻性词语，如 “预期”、“期望”、“认为”、“预计”、“可能”、“可以”、“打算”、“相信”、“计划”、“估计”、“目标”、“预测”、“规划”、“有望”、“将会”、“继续”、“应该”、“预测”、“展望”或类似术语。这些声明是基于我们根据我们的经验和对历史趋势、当前条件和预期未来发展的看法，以及我们认为在当时情况下适当和合理的其它因素而做出的当前估计和假设，但我们不能保证这些估计和假设将被证明正确。前瞻性声明包括但不限于有关百胜中国未来战略、业务计划、投资、股息和股份回购计划、收益、业绩和回报的陈述、有关人口和宏观经济趋势的预期影响的陈述、有关新冠肺炎疫情预期影响的陈述、有关我们的创新、数字和外卖能力对增长的预期影响的陈述，以及与百胜中国业务长期驱动力有关的看法。前瞻性声明并不能保证业绩，其本身就存在难以预测的已知和未知风险和不确定性，可能导致我们的实际结果或事件与这些声明所显示的结果或事件存在实质性差异。我们不能向您保证我们的任何预测、估计或假设会实现。本新闻稿中的前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日发表，除非法律要求，否则我们不承担公开更新任何前瞻性声明以反映后续事件或情况的义务。众多因素可能导致我们的实际结果或事件与前瞻性声明所表达或暗示的结果或事件存在实质性差异，包括但不限于：我们是否能够按照目前预测的时间和数字实现开发目标（如有），我们的营销活动和产品创新是否成功，我们维护食品安全和质量控制系统的能力，公共卫生状况的变化（包括新冠肺炎疫情），我们控制成本和费用（包括税收成本）的能力，以及中国政治、经济和监管条件的变化。此外，我们目前不知道的或者我们目前认为不重要的其它风险和不确定因素可能会影响任何此类前瞻性声明的准确性。在评估所有前瞻性声明时，应了解其内在的不确定性。您应查阅我们向美国证券交易委员会提交的文件（包括我们的 10-K 表年度报告和后续的 10-Q 表季度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”部分的内容），以了解可能影响到我们财务业绩和其它结果的因素的更多细节。

关于百胜中国

百胜中国控股有限公司是Yum! Brands在中国內地的特许经营商，获授肯德基、必胜客和塔可贝尔在中国内地的独家运营和授权经营权。肯德基是中国领先的快餐品牌；必胜客是中国领先的休闲餐饮品牌；塔可贝尔是源自加州、专门提供墨西哥风味食品的连锁餐饮品牌。百胜中国还完全拥有小肥羊、黄记煌、东方既白和COFFii & JOY餐饮品牌。与此同时，百胜中国亦与Lavazza合作，在中国探索和发展Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年12月底，公司拥有10,506家餐厅，覆盖中国超过1,500个城镇。百胜中国在2020年《财富》美国500强榜单中排名第361位。百胜中国被评为2020年道琼斯可持续发展指数餐饮和休闲行业领导者。在2021年，百胜中国连续第三年入选彭博两性平等指数，并连续第三年荣获中国杰出雇主认证。欲了解更多信息，请访问 http://ir.yumchina.com 。

投资者关系联系方式： 电话: +86 21 2407 7556 / +852 2267 5801 [email protected] 媒体关系联系方式 ： 电话: +86 21 2407 7510 [email protected]

百胜中国控股有限公司 简明合并利润表 （除每股数据外，所有金额均以百万美元为单位） （未经审核） 截至12月31日止季度 百分比变动 截至12月31日止年度 百分比变动 2020年 2019年 % 2020年 2019年 % 收入 公司餐厅收入 $ 2,038 $ 1,813 12 $ 7,396 $ 7,925 (7) 加盟费收入 36 35 4 148 148 — 与加盟店及联营合营公司

往来交易的收入 159 158 — 647 654 (1) 其他收入 26 23 11 72 49 45 总收入 2,259 2,029 11 8,263 8,776 (6) 成本及开支净额 公司餐厅 食品及包装物 631 583 (8) 2,342 2,479 6 薪金及雇员福利 494 436 (13) 1,730 1,807 4 物业租金及其他经营开支 605 569 (6) 2,226 2,373 6 公司餐厅开支 1,730 1,588 (9) 6,298 6,659 5 管理费用 140 147 4 479 487 2 加盟开支 15 16 7 65 71 8 与加盟店及联营合营公司

往来交易的开支 153 157 3 633 645 2 其他经营成本及开支 19 17 (13) 57 37 (53) 关店及减值开支，净额 25 22 (10) 55 36 (51) 其他收益净额 (3) (12) (73) (285) (60) 无意义 总成本及开支净额 2,079 1,935 (7) 7,302 7,875 7 经营利润 180 94 90 961 901 7 利息收入净额 15 10 60 43 39 11 投资收益 29 24 19 104 63 65 除所得税前收入 224 128 74 1,108 1,003 10 所得税 (63) (34) (82) (295) (260) (13) 净利润—包括非控股权益 161 94 72 813 743 9 净利润—非控股权益 10 4 无意义 29 30 3 净利润—百胜中国控股有限公司 $ 151 $ 90 68 $ 784 $ 713 10 实际税率 28.0% 26.8% (1.2) 个百分点 26.6% 25.9% (0.7) 个百分点 每股普通股基本盈利 $ 0.36 $ 0.24 $ 2.01 $ 1.89 发行在外的加权平均普通股数

（按百万计） 420 376 390 377 每股普通股摊薄盈利 $ 0.35 $ 0.23 $ 1.95 $ 1.84 发行在外的加权平均普通及摊薄

潜在普通股数（按百万计） 433 387 402 388 每股普通股已宣派现金股息 $ 0.12 $ 0.12 $ 0.24 $ 0.48 公司餐厅收入 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 食品及包装物 31.0 32.2 1.2 个百分点 31.7 31.3 (0.4) 个百分点 薪金及雇员福利 24.2 24.0 (0.2) 个百分点 23.4 22.8 (0.6) 个百分点 物业租金及其他经营开支 29.7 31.4 1.7 个百分点 30.0 29.9 (0.1) 个百分点 餐厅利润率 15.1% 12.4% 2.7 个百分点 14.9% 16.0% (1.1) 个百分点 经营利润率 8.8% 5.2% 3.6 个百分点 13.0% 11.4% 1.6 个百分点 百分比可能因四舍五入而无法重新计回。

百胜中国控股有限公司 肯德基经营业绩 （百万美元） （未经审核） 截至12月31日止季度 百分比变动 截至12月31日止年度 百分比变动 2020年 2019年 % 2020年 2019年 % 收入 公司餐厅收入 $ 1,556 $ 1,344 16 $ 5,633 $ 5,839 (4) 加盟费收入 28 32 (12) 125 136 (8) 与加盟店及联营合营公司

往来交易的收入 14 16 (10) 61 64 (4) 其他收入 1 — 无意义 2 1 52 总收入 1,599 1,392 15 5,821 6,040 (4) 成本及开支净额 公司餐厅 食品及包装物 486 432 (12) 1,801 1,835 2 薪金及雇员福利 359 303 (18) 1,247 1,245 — 物业租金及其他经营开支 450 412 (9) 1,665 1,717 3 公司餐厅开支 1,295 1,147 (13) 4,713 4,797 2 管理费用 62 59 (6) 200 207 3 加盟开支 14 16 11 62 69 10 与加盟店及联营合营公司

往来交易的开支 14 16 11 61 64 4 其他经营成本及开支 1 1 无意义 1 1 (81) 关店及减值开支，净额 13 2 无意义 25 9 无意义 其他收益净额 (3) (10) (74) (42) (56) (25) 总成本及开支净额 1,396 1,231 (14) 5,020 5,091 1 经营利润 $ 203 $ 161 26 $ 801 $ 949 (16) 公司餐厅收入 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 食品及包装物 31.2 32.2 1.0 个百分点 32.0 31.4 (0.6) 个百分点 薪金及雇员福利 23.1 22.6 (0.5) 个百分点 22.1 21.3 (0.8) 个百分点 物业租金及其他经营开支 28.9 30.7 1.8 个百分点 29.6 29.5 (0.1) 个百分点 餐厅利润率 16.8% 14.5% 2.3 个百分点 16.3% 17.8% (1.5) 个百分点 经营利润率 13.0% 12.0% 1.0 个百分点 14.2% 16.2% (2.0) 个百分点 百分比可能因四舍五入而无法重新计回。

百胜中国控股有限公司 必胜客经营业绩 （百万美元） （未经审核） 截至12月31日止季度 百分比变动 截至12月31日止年度 百分比变动 2020年 2019年 % 2020年 2019年 % 收入 公司餐厅收入 $ 469 $ 457 3 $ 1,721 $ 2,045 (16) 加盟费收入 1 1 25 5 4 18 与加盟店及联营合营公司

往来交易的收入 1 1 7 4 4 4 其他收入 — — (6) — 1 (30) 总收入 471 459 3 1,730 2,054 (16) 成本及开支净额 公司餐厅 食品及包装物 141 149 4 529 633 16 薪金及雇员福利 132 129 (2) 471 549 14 物业租金及其他经营开支 147 149 2 540 636 15 公司餐厅开支 420 427 1 1,540 1,818 15 管理费用 25 25 (1) 96 101 5 加盟开支 1 — (36) 3 2 (14) 与加盟店及联营合营公司

往来交易的开支 1 1 (11) 4 4 (12) 其他经营成本及开支 — — 8 — 1 33 关店及减值开支，净额 10 9 (20) 25 14 (83) 总成本及开支净额 457 462 1 1,668 1,940 14 经营利润（亏损） $ 14 $ (3) 无意义 $ 62 $ 114 (45) 公司餐厅收入 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 食品及包装物 30.3 32.4 2.1 个百分点 30.8 30.9 0.1 个百分点 薪金及雇员福利 28.0 28.2 0.2 个百分点 27.3 26.8 (0.5) 个百分点 物业租金及其他经营开支 31.3 32.7 1.4 个百分点 31.4 31.2 (0.2) 个百分点 餐厅利润率 10.4% 6.7% 3.7 个百分点 10.5% 11.1% (0.6) 个百分点 经营利润率 2.9% (0.6)% 3.5 个百分点 3.6% 5.6% (2.0) 个百分点 百分比可能因四舍五入而无法重新计回。

百胜中国控股有限公司 简明合并资产负债表 （百万美元） 于2020年12月31日 于2019年12月31日 （未经审核） 资产 流动资产 现金及现金等价物 $ 1,158 $ 1,046 短期投资 3,105 611 应收账款净额 99 88 存货净额 398 380 待摊费用及其他流动资产 176 134 流动资产总值 4,936 2,259 固定资产净额 1,765 1,594 经营租赁使用权资产 2,164 1,985 商誉 832 254 无形资产净额 246 94 递延所得税 98 95 于联营合营公司的投资 85 89 其他资产 749 580 总资产 10,875 6,950 负债、可赎回非控股权益及权益 流动负债 应付账款及其他流动负债 1,995 1,691 应付所得税 72 45 流动负债总额 2,067 1,736 长期经营租赁负债 1,915 1,803 长期融资租赁负债 28 26 其他负债 394 210 负债总额 4,404 3,775 可赎回非控股权益 12 — 股东权益 每股面值0.01美元的普通股；

已授权发行的1,000百万股股份；

分别于2020年12月31日以及2019年12月31日

发行的440百万股、395百万股股份；

分别于2020年12月31日以及2019年12月31日

发行在外的420百万股、376百万股股份 4 4 库存股份 (728) (721) 资本公积 4,658 2,427 未分配利润 2,105 1,416 累计其他综合收益（亏损） 167 (49) 百胜中国控股有限公司股东之权益总额 6,206 3,077 非控股权益 253 98 权益总额 6,459 3,175 负债、可赎回非控股权益及权益总额 $ 10,875 $ 6,950

百胜中国控股有限公司 简明合并现金流量表 (百万美元) (未经审核) 截至12月31日止年度 2020年 2019年 现金流量—经营活动 净利润—包括非控股权益 $ 813 $ 743 折旧及摊销 450 428 非现金经营租赁成本 368 339 关店及减值开支 55 36 于收购时重新计量股权的收益 (239) — 投资收益 (104) (63) 于联营合营公司的投资的权益收益 (62) (69) 来自联营合营公司的分派股息 55 73 递延所得税 111 16 股权激励开支 36 26 应收账款变动 (15) (9) 存货变动 17 (77) 待摊费用及其他流动资产变动 (15) (3) 应付账款及其他流动负债变动 65 171 应付所得税变动 17 (8) 长期经营租赁负债变动 (394) (381) 其他，净额 (44) (37) 经营活动所产生现金净额 1,114 1,185 现金流量—投资活动 资本支出 (419) (435) 购买短期投资 (4,499) (1,024) 购买长期定期存款 (57) — 短期投资到期 2,061 534 向合营公司注资 (17) — 业务收购，经扣除所得现金 (288) — 出售权益证券 54 — 其他，净额 56 15 投资活动所用现金净额 (3,109) (910) 现金流量—融资活动 普通股发行收益，经扣除发行成本 2,195 — 回购普通股股份 (8) (265) 就普通股支付的现金股息 (95) (181) 向非控股权益支付的股息 (33) (32) 其他，净额 (1) (2) 融资活动所产生（所用）现金净额 2,058 (480) 现金、现金等价物及受限制现金的汇率影响 40 (6) 现金、现金等价物及受限制现金增加（减少）净额 103 (211) 现金、现金等价物及受限制现金—期初 1,055 1,266 现金、现金等价物及受限制现金—期末 $ 1,158 $ 1,055

在此新闻稿中：

公司提供若干百分比变动，不计及外币换算（外币换算）的影响。该等金额乃透过按上一年度的平均汇率换算本年度业绩得出。我们认为不计及外币换算的影响可在排除外汇波动的情况下提供更好的同比比较。

系统销售额增长反映所有经营我们品牌的全部餐厅的销售额情况，无论餐厅的所属权，即包括本公司所有自营餐厅、加盟店及联营合营餐厅的销售额，不包括我们并无收取基于销售额的特许权使用费的非本公司自营餐厅的销售额。加盟店及联营合营餐厅的销售额一般为本公司持续产生以按其系统销售额约6%计费的加盟费收入。加盟店及联营合营餐厅的销售额不计入合并利润表内的公司餐厅收入；然而，加盟费收入计入本公司的收入内。我们认为系统销售额增长对投资者有用，可作为衡量业务整体实力的重要指标，原因为其包含了所有的收入驱动因素、本公司及加盟店的同店销售额，以及净店铺增长。

从2018年1月1日起，公司更改了“同店销售额增长”的定义。 “同店销售额增长”指本公司系统内于之前财政年度第一日前营业的全部餐厅的食品销售额之估计百分比变动，不包括餐厅门店暂时停业的期间。我们将此等餐厅称为“基础”店铺。此前，“同店销售额增长”是指公司系统内所有开业一年以上的餐厅（包括临时关闭的门店）的销售额之估计百分比变动，基础门店逐月滚动变化。此次修订是为了与管理层内部衡量业绩的方式保持一致，并注重较为稳定基础店铺。

公司餐厅收入指本公司自营的餐厅之收入。本公司的餐厅利润（“餐厅利润”）为公司餐厅收入减去自营餐厅于产生公司餐厅收入时的直接相关开支。本公司的餐厅利润率百分比指餐厅利润除以公司餐厅收入。

非公认会计准则计量指标

（除每股数据外，所有金额均以百万美元为单位）

（未经审核）

除本节内根据美国公认会计准则提供的业绩外，本公司提供调整了特别项目的非公认会计准则计量指标，包括经调整经营利润、经调整净利润、经调整每股普通股盈利、经调整实际税率及经调整EBITDA（我们将之定义为调整所得税、利息收入净额、投资收益或亏损、特定非现金费用（包含折旧与摊销、店铺减值费用）及特别项目前的净利润（包括非控股权益））。

下表载列最直接可比的美国公认会计原则财务计量指标与非公认会计原则经调整财务计量指标的调节。

截至12月31日止季度 截至12月31日止年度 2020年 2019年 2020年 2019年 非公认会计准则计量指标 经营利润与经调整经营利润的调节 经营利润 $ 180 $ 94 $ 961 $ 901 特别项目，经营利润 (2) (11) 229 (11) 经调整经营利润 $ 182 $ 105 $ 732 $ 912 净利润与经调整净利润的调节 净利润—百胜中国控股有限公司 $ 151 $ 90 $ 784 $ 713 特别项目，净利润—百胜中国控股有限公司 (2) (8) 169 (16) 经调整净利润，百胜中国控股有限公司 $ 153 $ 98 $ 615 $ 729 每股普通股盈利与经调整每股普通股盈利之调节 每股普通股基本盈利 $ 0.36 $ 0.24 $ 2.01 $ 1.89 特别项目，每股普通股基本盈利 (0.01) (0.02) 0.43 (0.04) 经调整每股普通股基本盈利 $ 0.37 $ 0.26 $ 1.58 $ 1.93 每股普通股摊薄盈利 $ 0.35 $ 0.23 $ 1.95 $ 1.84 特别项目，每股普通股摊薄盈利 — (0.02) 0.42 (0.04) 经调整每股普通股摊薄盈利 $ 0.35 $ 0.25 $ 1.53 $ 1.88 实际税率与经调整实际税率的调节 实际税率 28.0% 26.8% 26.6% 25.9% 特别项目对实际税率的影响 0.3% 1.7% (0.2)% 1.0% 经调整实际税率 27.7% 25.1% 26.8% 24.9%

净利润连同经调整EBITDA的调节呈列如下：

截至12月31日止季度 截至12月31日止年度 2020年 2019年 2020年 2019年 净利润与经调整EBITDA的调节 净利润—百胜中国控股有限公司 $ 151 $ 90 $ 784 $ 713 净利润—非控股权益 10 4 29 30 所得税 63 34 295 260 利息收入净额 (15) (10) (43) (39) 投资收益 (29) (24) (104) (63) 经营利润 180 94 961 901 特别项目，经营利润 2 11 (229) 11 经调整经营利润 182 105 732 912 折旧与摊销 123 106 450 428 店铺减值费用 27 11 66 38 经调整 EBITDA $ 332 $ 222 $ 1,248 $ 1,378

特别项目的详情呈列如下：

截至12月31日止季度 截至12月31日止年度 2020年 2019年 2020年 2019年 于收购时重新计量股权的收益(1) $ — $ — $ 239 $ — 合伙人绩效股票单位奖励的股权激励开支(2) (2) — (7) — 终止确认有关到家的弥偿资产(3) — — (3) — 到家减值(4) — (11) — (11) 特别项目，经营利润 (2) (11) 229 (11) 特别项目的税务影响(5) — 1 (60) 1 美国税务法案的影响(6) — — — (8) 特别项目，净利润—包括非控股权益 (2) (10) 169 (18) 特别项目，净利润—非控股权益 — (2) — (2) 特别项目，净利润—百胜中国控股有限公司 $ (2) $ (8) $ 169 $ (16) 发行在外的加权平均普通及摊薄潜在普通股数（百万） 433 387 402 388 特别项目，每股普通股摊薄盈利 $ — $ (0.02) $ 0.42 $ (0.04)

(1) 2020年第三季度对苏州肯德基的收购业务中，我們就按公允价值重新计量先前持有47%股权确认收益2.39亿美元，该收益并无出于业绩报告目的而分配至任何分部。

(2) 于2020年2月，我们向被视为对执行本公司的战略运营计划至关重要的选定雇员授出合伙人绩效股票单位奖励。该等绩效股票单位奖励仅于四年表现期内达成下限表现目标时实际归属，基于业绩表现的绩效股票单位奖励发放数量为涉及的目标股份数目的0%至200%。授出合伙人绩效股票单位奖励旨在应对日益激烈的行政人才竞争，激励绩效改革及鼓励管理人员留任。鉴于该等授予的独特性质，薪酬委员会不拟于表现期内授出类似、特别授予。该等特别奖励的影响从管理层用于评估本公司业绩表现的指标中排除。我们于截至2020年12月31日止的季度和年度分别确认与合伙人绩效股票单位奖励有关的股权激励开支2百万和7百万美元。

(3) 截至2020年6月30日的季度，由于购买协议中的弥偿权届满，故本公司终止确认先前就到家收购录得的3百万美元的弥偿资产。该开支计入其他收益净额，但并无出于业绩报告目的而分配至任何分部。

(4) 截至2019年12月31日止年度，我们就到家业务应占的无形资产和商誉录得11百万美元的减值费用。该金额计入简明合并利润表内的关店及减值开支，但并无出于业绩报告目的而分配至任何分部。我们录得与到家减值有关的税务得益1百万美元，并向非控股权益分配税后减值费用2百万美元。

(5) 税务影响乃根据各个特别项目的性质及司法权区按适用税率厘定。

(6) 我们已根据美国财政部及国税局发布并于2019年第一季度生效的最终法规，完成对过渡税计算的影响评估，并因过渡税而于2019年第一季度相应录得额外税务开支8百万美元。

本公司出于对内部评估表现的目的而将特别项目的影响撇除。 特别项目不计入任何分部业绩。 此外，本公司提供经调整EBITDA，因为我们相信此举有助于投资者及分析师计量经营表现，而无须考虑所得税、利息收入净额、投资收益或亏损、店铺减值费用以及特别项目等项目。作为调整项目计入经调整EBITDA的门店减值费用主要是由于我们每半年或当事件或情況发生变化表明餐厅层面的资产的账面金额可能无法收回时，对餐厅的长期资产的减值情况评估所产生的。如果这些餐厅层面的资产未减值，则该资产的折旧将作为EBITDA的调整项目。因此，门店减值的费用是一项与餐厅层面资产折旧摊销类似的非现金项目。本公司认为撇除该非现金项目将有利于投资者以及分析师衡量经营表现。

此等经调整计量指标不拟取代我们根据美国公认会计准则呈列的财务业绩。 相反，本公司相信，呈列此等经调整计量指标为投资者提供额外资料以便比较过往及现时的业绩，惟不包括本公司认为因其性质而非为我们持续经营的指标之该等项目。

品牌店铺数目 肯德基 2019年12月31日 新建 关店 转加盟 收购 其他(1) 2020年12月31日 自营餐厅 5,083 651 (171) (9) 2 316 5,872 联营合营公司 896 119 (22) — — (316) 677 加盟店 555 70 (15) 9 (2) — 617 总计 6,534 840 (208) — — — 7,166 必胜客 2019年12月31日 新建 关店 转加盟 2020年12月31日 自营餐厅 2,178 141 (77) (12) 2,230 加盟店 103 11 (1) 12 125 总计 2,281 152 (78) — 2,355 其他 2019年12月31日 新建 关店 收购(2) 其他 2020年12月31日 自营餐厅 94 13 (22) 3 — 88 联营合营公司 — 3 — — 1 4 加盟店 291 156 (177) 623 — 893 其他 — 1 — — (1) — 总计 385 173 (199) 626 — 985 (1) 自公司于2020年8月3日完成对苏州肯德基的收购后，苏州肯德基的店铺数目自联营合营公司转至自营餐厅。 (2) 公司于2020年4月8日完成对黄记煌的收购。

百胜中国控股有限公司 分部业绩 (百万美元) (未经审核) 截至2020年12月31日止季度 肯德基 必胜客 所有其他分部 企业及未分配(1) 抵销 总额 公司餐厅收入 $ 1,556 $ 469 $ 13 $ — $ — $ 2,038 加盟费收入 28 1 7 — — 36 与加盟店及联营合营公司

往来交易的收入(2) 14 1 18 126 — 159 其他收入 1 — 31 16 (22) 26 总收入 $ 1,599 $ 471 $ 69 $ 142 $ (22) $ 2,259 公司餐厅开支 1,295 420 13 — 2 1,730 管理费用 62 25 9 44 — 140 加盟开支 14 1 — — — 15 与加盟店及联营合营公司

往来交易的开支(2) 14 1 14 124 — 153 其他经营成本及开支 1 — 27 15 (24) 19 关店及减值开支，净额 13 10 2 — — 25 其他（收益）亏损净额 (3) — 1 (1) — (3) 总成本及开支净额 1,396 457 66 182 (22) 2,079 经营利润（亏损） $ 203 $ 14 $ 3 $ (40) $ — $ 180 截至2019年12月31日止季度 肯德基 必胜客 所有其他分部 企业及未分配(1) 抵销 总额 公司餐厅收入 $ 1,344 $ 457 $ 12 $ — $ — $ 1,813 加盟费收入 32 1 2 — — 35 与加盟店及联营合营公司

往来交易的收入(2) 16 1 8 133 — 158 其他收入 — — 32 1 (10) 23 总收入 $ 1,392 $ 459 $ 54 $ 134 $ (10) $ 2,029 公司餐厅开支 1,147 427 13 — 1 1,588 管理费用 59 25 10 53 — 147 加盟开支 16 — — — — 16 与加盟店及联营合营公司

往来交易的开支(2) 16 1 7 133 — 157 其他经营成本及开支 1 — 26 1 (11) 17 关店及减值开支，净额 2 9 — 11 — 22 其他收益净额 (10) — — (2) — (12) 总成本及开支净额 1,231 462 56 196 (10) 1,935 经营利润（亏损） $ 161 $ (3) $ (2) $ (62) $ — $ 94

截至2020年12月31日止年度 肯德基 必胜客 所有其他分部 企业及未分配(1) 抵销 总额 公司餐厅收入 $ 5,633 $ 1,721 $ 42 $ — $ — $ 7,396 加盟费收入 125 5 18 — — 148 与加盟店及联营合营公司

往来交易的收入(2) 61 4 49 533 — 647 其他收入 2 — 96 32 (58) 72 总收入 $ 5,821 $ 1,730 $ 205 $ 565 $ (58) $ 8,263 公司餐厅开支 4,713 1,540 45 — — 6,298 管理费用 200 96 39 144 — 479 加盟开支 62 3 — — — 65 与加盟店及联营合营公司

往来交易的开支(2) 61 4 37 531 — 633 其他经营成本及开支 1 — 84 30 (58) 57 关店及减值开支，净额 25 25 5 — — 55 其他（收益）亏损净额(3) (42) — 2 (245) — (285) 总成本及开支净额 5,020 1,668 212 460 (58) 7,302 经营利润（亏损） $ 801 $ 62 $ (7) $ 105 $ — $ 961 截至2019年12月31日止年度 肯德基 必胜客 所有其他分部 企业及未分配(1) 抵销 总额 公司餐厅收入 $ 5,839 $ 2,045 $ 41 $ — $ — $ 7,925 加盟费收入 136 4 8 — — 148 与加盟店及联营合营公司

往来交易的收入(2) 64 4 28 558 — 654 其他收入 1 1 81 4 (38) 49 总收入 $ 6,040 $ 2,054 $ 158 $ 562 $ (38) $ 8,776 公司餐厅开支 4,797 1,818 44 — — 6,659 管理费用 207 101 34 145 — 487 加盟开支 69 2 — — — 71 与加盟店及联营合营公司

往来交易的开支(2) 64 4 23 554 — 645 其他经营成本及开支 1 1 69 4 (38) 37 关店及减值开支，净额 9 14 2 11 — 36 其他收益净额 (56) — — (4) — (60) 总成本及开支净额 5,091 1,940 172 710 (38) 7,875 经营利润（亏损） $ 949 $ 114 $ (14) $ (148) $ — $ 901

上述财务报表将基于管理责任的分部业绩与简明合并利润表进行了核对。

(1) 由于相关交易性质上被视为公司收入及开支，故相关金额并无就做出经营决策或评估财务表现而分配至任何分部。

(2) 主要包括由于公司中央采购模式产生的与加盟店及联营合营公司交易之收入及有关开支，本公司根据该模式集中采购食品及包装物，然后主要向肯德基和必胜客加盟店和联营合营公司出售。

(3) 2020年第三季度对苏州肯德基的收购业务中，我們就按公允价值重新计量先前持有47%股权确认收益2.39亿美元，该收益并无出于业绩报告目的而分配至任何分部。

相关链接 :

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百胜中国发布2020年第四季度及全年财务业绩报告 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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