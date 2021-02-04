该成就彰显了公司在提供Microsoft应用程序服务中对质量，安全和信息安全管理的承诺

香港2021年2月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Queue Associates Worldwide China, Ltd.是Microsoft金牌认证合作伙伴，专注于为Microsoft Dynamics 365智能商务应用程序和其他相关Microsoft软件产品提供谘询和安装服务。Queue China自豪地宣告其已经通过大中华地区，包括香港和其他亚太地区，以及全球其他地区的ISO 9001：2015和ISO 27001：2013的认证。

ISO 9001：2015认证为Queue China建立了一个质量管理系统模型，以帮助公司在为Microsoft Dynamics 365和其他相关客户工作中提供高效的质量管理服务。该认证标准基于多个质量管理原则，其中包括以客户为中心，高层组织管理的参与，以过程为导向以及对过程的持续改进等。所有这些管理原则对于Microsoft Dynamics 365应用程序的挑选，实施和自定义以及服务都是必不可少的。

ISO 27001：2013是国际公认的信息安全管理系统（ISMS）的标准要求，是代表了为信息安全奠定坚实基础的重要蓝图。Queue China的此项认证表明了其对所有Microsoft应用程序，云端服务，桌面映像和远程工作范例遵循最高级别的数据安全性和隐私性标准的承诺。同时，该标准还包括对信息安全风险进行评估和处理的要求。

“得到ISO的认证是我们公司的一项重要成就。”Queue Associates Worldwide China, Ltd.的董事总经理Jeffrey Goldstein说，“这是我们长期以来在提供以Microsoft产品为核心的服务时，维护质量安全和信息安全承诺的一部分。我们提供的服务涉及客户公司的敏感信息，包括财务和客户数据及其相关应用程序，以及容纳这些数据和程序的线上和本地架构系统。”

凭藉这两项ISO认证的通过，Queue Associates Worldwide China, Ltd.将在ISO认证的框架下持续提供满足客户期望和法规要求的服务。该两项认证是通过国际领先的ISO认证机构之一QMS International严格的监督程序下颁发的。

关于Queue Associates Worldwide China, Ltd.

Queue Associates Worldwide China, Ltd.是Microsoft Dynamics金牌认证合作伙伴，是一家提供全方位服务的谘询公司。总部位于香港铜锣湾，致力于面向大中华地区，香港和亚太地区（APAC）以及全球其他地区的各种规模的公司以及组织提供Microsoft Dynamics 365（包括ERP和CRM产品），云端和其他相关服务。除了Dynamics 365系列，他们的服务还包括Microsoft Azure，Microsoft 365，Management Reporter，PowerBI，SharePoint和其他平台。

想要了解更多信息，请访问https://queueassoc.com.hk/

Queue Associates Worldwide China, Ltd.【Microsoft Dynamics金牌合作伙伴】荣获ISO 9001：2015和ISO 27001：2013认证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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