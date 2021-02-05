1月洛阳这些商家被投诉最多！涉及健身、旅游……

新闻 | 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳网 今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布1月受理群众诉求情况。同时，该中心发布当月典型案例和被投诉较多企业名单。 今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布1月受理群众诉求情况。同时，该中心发布当月典型案例和被投诉较多企业名单。 1月份12315指挥中心受理被投诉较多企业名单(共8家) 洛阳康搏健身服务有限公司涧西区分公司46次，问题：办卡纠纷。 洛阳博策建筑工程有限公司16次，问题：网上购买商品商家不发货问题。 洛阳宏舟文化传媒有限公司10次，问题：网上购买商品商家不发货问题。 洛阳聚草生物科技有限公司9次，问题：网上 洛阳千草堂生物技术开发有限公司7次，问题：商品质量问题。 1月消费维权典型案例 案例二：洛阳吉锦汽车销售有限公司大众汽车合同违约问题 2021年1月12日，毛先生反映其于当月在洛阳吉锦汽车销售有限公司购买了一辆大众汽车，商家承诺赠送价值1500元的汽车保养套餐，毛先生现在到店消费，该公司却要求其另付1500元才能进行保养，其认为不合理，便拨打12315热线投诉。接到投诉后，专业分局执法人员立即进行调查，经调解…