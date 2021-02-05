男星奇葩约会行为曝光！用箱子装女友“偷渡”酒店_凤凰网

u003cp>近日，网上曝出一段韩国某综艺视频，嘉宾爆料的内容令人大吃一惊。u003c/p>u003cp>她爆料，某韩国男爱豆谈恋爱的事被公司知道，随后写下保证书。u003c/p>u003cp>但为了秘密恋爱，男爱豆外出旅行时，瞒着所有人用大型旅行箱把女友装进去，然后两人再悄悄去酒店约会。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/FF3A26EB3C7513A9AFDDF9FEC3C883F8D0028BF0_size379_w834_h412.png" data-imagewidth="834" data-imageheight="412" />u003c/p>u003cp>她还强调，因为同一层楼里还有其他成员们居住，为了隐蔽谈话声音，两人会把电视剧音量尽量开大，还故意使用吹风机来掩盖。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/5E721C961B21ACCD3C7B5417EA4B…