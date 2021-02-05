2021年“欢乐春节”全球启动仪式暨《大话春节》大型融媒体活动开幕式在京举办 旅游首页 来源： 文化和旅游部 2021年02月05日 10:06 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 2月4日，2021年“欢乐春节”全球启动仪式暨《大话春节》大型融媒体活动开幕式在北京天桥艺术中心举行，文化和旅游部部长胡和平、中央广播电视总台台长慎海雄分别以视频方式致辞，共同启动2021年“欢乐春节”全球活动。 胡和平在致辞中表示，近年来，“欢乐春节”活动的足迹遍布世界多个国家和地区，成为中国和全世界朋友共贺传统佳节、共享中国文化、共度美好时光的平台。过去的一年，即使受到新冠肺炎疫情影响，中国与世界各国的文化交流和人文往来也从未中断，各种跨国、跨地区的线上文化和旅游交流活动异彩纷呈。2021年“欢乐春节”活动将主要通过线上方式与全球观众见面，把祥和的节日氛围、新年的祈福祝愿带到世界更多的地方。文明互鉴是构建人类命运共同体的人文基础，是增进世界各国人民友谊的桥梁纽带，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。希望“欢乐春节”活动能进一步推动国际文化和旅游交流，为深化各国间友谊作…