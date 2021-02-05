“旅游+”带动贵州百业兴旺-新华网

立春之后，白日渐长。位于遵义市赤水河畔，满目苍翠，一条长达160公里的赤水河谷旅游公路格外醒目。这既是贯通南北的交通主轴，更是整合为一体的产品主线。 以赤水河谷旅游公路为轴线，周边208平方公里的赤水河谷国家级旅游度假区，目前已形成了茅台国酒文化、土城红色文化、赤水康养娱乐三大功能区，衍生出河谷骑行、房车露营、红色团建、生态教育等形式多样的旅游产品。 在贵州，不断丰富旅游业态和人文内涵，通过推进“旅游+多产业”深度融合发展，不但带动餐饮额、住宿额、零售额等指标加速回升，同时推动文化、农业、工业、体育等行业的高质量发展。 文旅融合 传承经典人文历史 只需打开微信小程序，游客就可跟随VR全景镜头“云游”遵义会议会址和毛主席住居、红军总政治部旧址。而这只是遵义旅游发展的一个片段。 近年来，遵义市不断推动旅游业与其他产业的融合发展。《伟大的转折》《花繁叶茂》等一批影视作品的热播，推动革命历史与文化艺术深度融合；遵义会议会址、四渡赤水纪念馆、习水土城古镇景区等一批红色旅游景区涌现，为红色研学之旅提供精神教育场所。 在遵义市文体旅游局局长程晓秋眼里，这一系列变化得益于深挖红色文化资源，推动红色景区…