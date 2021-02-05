甘南全域旅游“点亮”牧民脱贫路 旅游首页 来源： 新华网 2021年02月05日 15:39 立春刚过，尕秀村迎来明媚天气。 从远处眺望，天空一片澄碧，一排排藏式院落整齐排列，炊烟袅袅。村民拉毛加和妻子坐在家中，围在暖烘烘的火炉旁，忙着拌糌粑。 一阵风吹过，院子里的秋千轻轻摇曳，仿佛在捕捉春的气息。 “草原上的春天总是来得迟，但我们不像以前那样害怕寒冷了。”拉毛加说。围着火炉，他回忆起以前的生活。 59岁的牧民拉毛加居住的尕秀村，位于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县尕海镇。过去，这里是一片荒地，杂草丛生。 拉毛加一家人居无定所，白天放牛，晚上扎帐篷过夜。冬季是他最害怕的季节：“草原上的风无孔不入，一家人缩在帐篷里，都不敢出去。” 2005年，碌曲县在尕秀村建造了第一个游牧民定居点，配套了水、电、道路等公共设施。包括拉毛加在内的很多牧民，搬到了尕秀村，每家还分到了一亩宅基地。 住惯了帐篷的一家人，搬进砖瓦房之初还是保留着老习惯：妻子将生火取暖用的牛粪贴在院墙上；院内院外堆放着各种杂物，锅碗瓢盆到处乱扔。 甘南州风光秀美，民俗风情别具一格。然而，多年来，当地人过度放牧，不注意环境保护，让这片秀丽…