埃及努力提振旅游业 旅游首页 来源： 人民日报 2021年02月05日 15:23 埃及日前启动名为“开罗眼”的工程建设项目，建成后，这一高达120米的摩天轮将成为非洲地区最大的空中景观之一。旅游业是埃及经济支柱产业之一，产值占GDP的13%至15%，直接或间接创造了全国12%的就业岗位。鼓励有财力、有资质的企业开辟新景观、创建新的旅游设施等，是埃及政府为推动旅游业发展而采取的重要措施之一，建设“开罗眼”便是其中一例。 据介绍，“开罗眼”计划建在尼罗河开罗河段中心的扎马利克岛水畔，将成为开罗的新地标。“开罗眼”将有48间轿舱，每间轿舱可容纳6—8名游客。该项目投资5亿埃镑（1美元约合15.7埃镑），将于两年内实施。项目同时还将修建一个与之配套的综合休闲和旅游设施。 “开罗眼”项目负责人艾哈迈德·马特瓦利说：“游客坐在摩天轮上，尼罗河的风光及开罗所有主要景点都一览无余，能够获得全新的独特旅游体验。”他预计，这一项目每年有望吸引数百万游客，不仅将支持埃及旅游业发展，还能带来更多外汇收入。 埃及旅游和文物部部长哈立德·阿纳尼日前透露，旅游部门受疫情冲击巨大，2020年旅游业收入仅为40亿美元…