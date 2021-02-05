田纳西州拉沃尼2021年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在过去150年间一直在缝纫机研发领域领先的公司新增了一处研发设施。世界最大的家用缝纫机公司SVP Worldwide宣布在瑞典延雪平-胡斯克瓦纳(Huskvarna/Jönköping)地区开设新的研发办事处。这座以科技为中心的大楼坐落于延雪平市Soldattorpsgatan 3554 74号，建筑面积超过3500平方米，在其入口处是一台“不容错过”的胜家(SINGER®)缝纫机霓虹灯造型。

长期以来，瑞典胡斯克瓦纳地区一直以世界最先进的缝纫机和刺绣机缔造之地而著称。此大楼将是公司研发团队的核心办公场地，并在中国上海、英国伦敦和美国纳什维尔设有支持团队。此外，一批销售、市场营销和客户服务员工也将共享此处空间。

“未来五年，我们在全球范围内在产品开发方面的投资将超过1.1亿美元，并希望拥有技术最先进的设施，以及继续在本地区实现实体和技术增长的空间。”公司CEO Carl-Martin Lindahl说道，“随着我们在软件、应用开发、云计算等领域不断向前发展，我们觉得在工作环境方面的需求也总是在持续变化。这将使我们能够站在最前沿，积极向该地区招募顶尖工程人才。”

研发部高级副总裁Kevin Keller补充道，“当我们开始考虑新研发设施方面的选择时，很明显我们需要留在胡斯克瓦纳/延雪平地区。在我们的决策过程中，发展我们的工程领域的业务范围至关重要。我们需要一个能够展示我们团队并提供业内最先进的工作体验的设施。”

SVP Worldwide通过SVP Singer Holdings，Inc.及其附属公司开展业务，是世界最大的家用缝纫机公司，在全球每年销售的缝纫机中占据约三分之一的份额。475年来，公司品牌及旗下SINGER®、HUSQVARNA®、VIKING®以及PFAFF®三大标志性品牌一直深受消费者的喜爱。这些优质品牌和产品同时被严谨的缝纫师和新手工匠视为最佳选择。

公司总部位于美国田纳西州纳什维尔，并由分别位于意大利米兰、墨西哥城和澳大利亚悉尼的区域总部/销售办事处提供支持，所服务的客户遍及180多个国家和地区。SVP在亚洲和拉丁美洲拥有生产设施和多个研发中心，在欧洲拥有一个软件开发中心，并拥有一个配送中心遍及所有地区的全球供应链。

2018年，SVP Worldwide被Ares Management收购，后者是一家上市公司，也是一家领先的全球另类资产管理公司，管理大约1440亿美元的资产，拥有1200多名员工。为了帮助SVP Worldwide实现增长目标，Ares Management已经进行了多项重大投资。如需了解更多信息，请访问：www.svpworldwide.com

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SVP在瑞典开设最新缝纫机研发设施 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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