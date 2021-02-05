向蜜鸟助力酒旅首场直播带货 – 三亚·亚特兰蒂斯直播秀取得圆满成功

广州2021年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年2月4日，向蜜鸟科技作为首个酒旅行业打通微信视频号+小程序的运营服务提供商，为酒旅行业带来一场视频号直播带货的盛宴 — 三亚·亚特兰蒂斯视频号直播首秀。

作为国内酒旅行业视频号的首场直播，三亚·亚特兰蒂斯在开播30分钟就获得了5000+观看人数，整场直播观看总人数超过2.4万人，点赞次数达8.9万，评论互动人数超过1万人，直播成交金额近100万。在国内疫情不断反复，酒旅行业都在寻求新突破的当下，此次直播效果也证明了视频号可以为酒旅行业带来更多的可能。

视频号直播，私域流量一键转化

随着5G的深入发展，移动短视频和直播强势崛起，在掀起全民创作、分享热潮的同时，商业形态也在不断变化，视频号“或将成为下一个内容领域的主题”。从2020年初上线至今，经过一年多的快速迭代，其内容和商业生态构建已基本完成。依托于微信超过12亿月活用户，视频号月活用户已突破2亿。通过与微信生态打通，视频号正成为微信生态的连接器、私域流量的倍增器、企业变现的加速器。

作为酒旅行业中的佼佼者，三亚·亚特兰蒂斯在微信生态中积累了数十万的私域流量，并不断尝试新的玩法，通过视频号把社群、朋友圈、公众号、商城小程序、搜一搜、微信KOL等流量串联起来，无需经过冗长的跳转流程，最大程度促活了流量转化。

目前，向蜜鸟科技通过与微信团队的技术对接，成为酒旅行业首家实现微信商城小程序与视频号打通的微信服务商，帮助三亚·亚特兰蒂斯通过在视频号直播带货以及视频号主页嵌入小程序链接，实现私域流量的一键转化，形成交易闭环。

社交裂变，精准激活微信流量

视频号是在微信中带有公域流量属性的重要产品，推荐、#话题标签、搜一搜、看一看、公众号、直播和附近都设置了入口，而微信也最大范围的在关注、朋友、发现页、朋友圈、名片页、微信群、聊天对话框等微信全场景提供了一键进入视频号的入口，足见微信对视频号的重视程度。

视频号的推荐算法主要是社交推荐、兴趣算法推荐和附近位置推荐，微信好友的点赞分享，直播和短视频会被推荐到好友的社交圈，通过点赞分享的不断裂变，带来大范围且更精准的流量触达，这种算法让酒店的会员直接变为“酒店宣传官”成为可能。三亚·亚特兰蒂斯通过微信搜一搜、社群以及线下物料摆放等，将公域流量引入私域流量中，再通过直播中主播+场景+商品的有效结合，利用优惠、“抽锦鲤”、热播剧同款等玩法实现流量转化，促进互动消费，精准套牢并激活微信私域流量，最终实现近100万的直播成交金额。

突破固有模式，推动数字化转型

此次视频号直播，三亚·亚特兰蒂斯将线下场景与线上商品结合，突破固有的纯直播带货模式，通过优质内容锁定潜在客户，再由直播间各类玩法形成转化，建立起完善的公域到私域的流量转化全流程，形成流量留存与转化的闭环，探索出微信生态私域流量高效转化的新模式。

傲人的直播带货成绩，是技术持续创新与运营深度探索相结合的最好证明。向蜜鸟科技作为国内领先的酒旅行业数字化营销技术与运营服务商，为酒旅行业持续解锁数字化营销的新模式、新生态、新玩法，也将在视频号领域带给酒旅行业更多的机会与价值，成为连接场景、连接产品、连接交易的重要纽带，紧抓下一个十年内容领域的机遇；赋能酒旅视频号带货，激活整个微信生态私域流量，持续助力酒旅企业真正的数字化营销与转型。

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视频号直连向蜜鸟微信小程序，酒旅首场直播秀完美收官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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