中国成都2021年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 森淼科技有限公司（以下简称“森淼”）（纳斯达克股票代码：AIHS），一家在中国从事针对网约车的汽车交易及相关服务并运营自有网约车平台的服务商，今日宣布与美团（香港联合交易所：3690）旗下的上海路团科技有限公司签署战略合作协议，进一步深化双方此前宣布的合作关系。美团是中国领先的电子商务服务平台，聚焦“Food +Platform”战略，打造多层次的科技服务平台。

继森淼和美团在成都的合作取得初步成功之后，这一新的战略合作协议为双方未来在中国其他城市的合作奠定了基础。作为其战略的一部分，森淼下一步计划为广州的网约车司机设计一套全方位的产品方案，包括融资安排、租赁、安全设备整合，及森淼自有的网约车平台的落地和发展。

如果乘客自己或通过美团APP选择了森淼的网约车平台，那么订单将被分发给森淼网约车平台上的注册司机进行接单。森淼网约车平台按完成订单流水的一定比例收取佣金。

森淼董事长兼首席执行官温希表示：“我们非常高兴能通过这个战略合作协议进一步深化与美团的合作。我们相信，这是我们在成都与美团合作初期所取得的积极成果的证明和反馈。我们期待着为广州及其他地区的出行者带来同样的优质服务和便利。我们相信，美团的领先平台为森淼提供了所需的流量，以推动我们网约车平台在中国移动互联网出行服务行业的发展。同时，我们期待通过此次合作，为全中国的美团用户带来更多的价值和便利。”

关于森淼

森淼总部位于四川省成都市，提供汽车交易及相关服务，包括汽车销售、汽车采购及融资撮合服务、汽车管理、经营租赁、担保等汽车交易服务。针对中国不断发展的网约车市场，森淼还在其于中国的经营地同时运营自己的网约车平台。有关森淼的更多信息，请访问：http://www.senmiaotech.com。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明。这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和假设的影响，包括森淼提交给美国证券交易委员会的文件中不时详述的内容，仅代表森淼在其发表之日的观点，不应被视为代表森淼在任何后续日期的观点。森淼没有义务公开修改任何前瞻性声明，以反映事件或情况的变化。

森淼科技联系人：

周一也

电子邮件：[email protected]

联系电话： +86 28 6155 4399



外部投资者关系：

The Equity Group Inc.

Adam Prior, 高级副总裁 （中国区：Lucy Ma）

联系电话：(212) 836-9606 （中国区：+86 10 5661 7012）

电子邮件：[email protected] （中国区：[email protected]）

相关链接 :

http://www.senmiaotech.com

森淼科技宣布与美团开展进一步合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com