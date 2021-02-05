百胜中国成为杭州2022年第19届亚运会西式餐饮服务独家供应商

上海2021年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百胜中国控股有限公司（以下简称“公司”或“百胜中国”，纽约证券交易所代码：YUMC；香港交易所代码：9987）宣布公司成为杭州2022年第19届亚运会（“杭州2022”）官方西式餐饮服务独家供应商。百胜中国与杭州亚运会组委会签约发布会今天在杭州举行。

杭州亚运会将于2022年9月10日至25日举行。作为官方西式餐饮服务独家供应商，百胜中国将积极支持亚运宣传推广工作，助力亚运品牌建设。肯德基、必胜客将在赛会举办期间入驻比赛场馆，为世界各国的运动员和来宾提供西式餐饮服务。根据协议，百胜中国将被允许在促销和广告中使用亚运会的标志、口号、理念以及主题曲。此前，百胜中国于2020年7月结缘北京冬奥会，成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方餐饮服务赞助商。

百胜中国CEO屈翠容（Joey Wat）表示：“我们非常荣幸成为19届杭州亚运会官方独家供应商。此次携手亚组委，百胜中国将通过线上线下网络以及强大的供应链能力，用安全、有营养的美食，助力打造一届‘心心相融，@未来’的亚运会，为宾客们提供难忘的餐饮体验。”

杭州亚组委副秘书长、杭州市政府副秘书长毛根洪对协议的签署表示欢迎。他表示，“作为公认的中国领先的餐饮企业，百胜中国具备强大的餐饮服务能力，也有着多年参与其他大型体育赛事的经验。我们相信百胜中国定能为2022年杭州亚运会提供高品质的产品和服务，为赛事提供宝贵价值。我们衷心希望百胜中国与亚组委携手，在广大观众展示一场有特色、高水平的亚运盛事。”

百胜中国积极发挥线上和线下资源优势，向消费者推广健康的生活方式，提倡“膳食多样、吃动平衡”的健康理念。从2004年开始，旗下肯德基品牌与中国篮球协会携手创办了肯德基三人篮球赛，持续为热爱篮球的青少年们打造了一个大胆追梦、热血展现自己篮球技能和风采的平台。无独有偶，必胜客品牌积极参与各项国际顶尖体育赛事活动，包括助力2019年FORMULA1喜力中国大奖赛F1第1000站、牵手上海劳力士大师赛、MINI CHALLENGE亚洲挑战赛等各类体育赛事。通过这些高级赛事的合作和宣传推广，百胜中国积累了丰富的体育赛事宣传推广的经验。公司同时拥有丰富的大型活动供餐经验，曾经为杭州G20峰会，夏季达沃斯以及进博会等各大国内国际活动提供餐饮服务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合美国《1933年证券法》中第27A章节以及《1934年证券交易法》第21E章节定义的“前瞻性陈述”。我们力求所有的前瞻性陈述都符合美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中安全港条款的规定。前瞻性陈述通常不与历史或当前事实有严格关联，并可以通过“预计”、“期望”、“相信”、“预期”、“或许”、“可能”、“计划”、“相信（名词）” 、“规划”、“估计”、“目标”、“预料”、“很可能”、“将要”、“应该”、“预测”、“展望”等前瞻性词汇或类似术语加以识别。这些前瞻性陈述是基于当前的估计和假设，这些估计和假设是我们根据经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的认知、以及我们认为在当前情况下适当且合理的其他因素而得出的。我们并不保证这些估计和假设是正确的。前瞻性陈述并非对业绩的担保。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险以及难以预测的不确定因素，且可能导致实际结果或活动与前瞻性陈述中描述的结果出现重大偏差。我们无法向阁下保证我们能够实现任何预期、估计和假设。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅截至新闻稿所载示的日期。除非法律另行要求，我们没有义务对前瞻性陈述进行更新，以反映本新闻稿发布之日以后所发生的事件或情况。此外，我们目前未知或我们当前认为不重要的其他风险和不确定性可能会影响任何此类前瞻性陈述的准确性。评估所有前瞻性陈述时都要考虑到其内在的不确定性。阁下应该参考我们提交给美国证券交易监管委员会的申报材料（包括Form 10-K年度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况与经营业绩的讨论与分析”章节列示的信息，后续的10-Q表季度报告），以获得对我们财务业绩和其他业绩可能产生影响的因素的进一步信息。

关于百胜中国

百胜中国控股有限公司是 Yum! Brands 在中国內地的特许经营商，获授肯德基、必胜客和塔可贝尔在中国内地的独家运营和授权经营权。肯德基是中国领先的快餐品牌；必胜客是中国领先的休闲餐饮品牌；塔可贝尔是源自加州、专门提供墨西哥风味食品的连锁餐饮品牌。百胜中国还完全拥有小肥羊、黄记煌、东方既白和 COFFii & JOY 餐饮品牌。与此同时，百胜中国亦与 Lavazza 合作，在中国探索和发展 Lavazza 咖啡店品牌概念。截至 2020 年 12 月底，公司拥有 10,506 家餐厅，覆盖中国超过 1,500 个城镇。百胜中国在 2020 年《财富》美国 500 强榜单中排名第 361 位。百胜中国被评为 2020 年道琼斯可持续发展指数餐饮和休闲行业领导者。在 2021 年，百胜中国连续第三年入选彭博两性平等指数，并连续第三年荣获中国杰出雇主认证。欲了解更多信息，请访问 http://ir.yumchina.com

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