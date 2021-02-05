深圳2021年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年2月5日，中国领先的英语培训（“ELT”）服务提供商美联教育集团（纳斯达克代码：METX）（“美联教育”或“公司”）今日宣布了公司旗下青少产线业绩持续强劲增长。在今年1月份，其青少产线的营收比去年同期增长了200%，公司预计业绩爆发期即将到来。

作为在国内知名度颇高的成人英语培训龙头，美联教育近几年一直在积极地战略性布局青少产线等高增长业务领域，并且发展势头强劲。美联教育的青少产线包含了ABC青少英语（美联教育集团下独立品牌公司）、美联青少英语和比高（初高中考试产品）。

值得一提的是公司为打造ABC青少英语的“双师课堂”，近半年时间耗资2000余万元，从课程内容、电子教辅、外教资质认证与培训、硬件设备引进与中教课堂标准化等多方面进行了严格把控。其中，绿幕外教直播课借助先进的互联网技术进行直播，是“双师课堂”一个很好的创新，疫情期间，其为北京16家学习中心开设了结合主干课程的外教直播课，解决了受疫情影响国内优质外教稀缺的难题，同时也提升了课堂体验感，更对教学成本起到了结构性优化，一箭三雕。

此外，现有学员的续费业绩和转介绍业绩都大幅上升，充分显示了美联青少产线在教学质量及品牌口碑方面的价值，以及较为低廉的获客成本优势。同时，除了原有英语培训业务外，青少产线的扩科计划也在顺利推进中，以拓展在K12领域更广阔的成长空间。2020年1月青少产线营收达到590万，预计今年1月份营收将达到1250万（不排除在疫情影响下降低预期），充分证明了青少产线巨大的成长潜力。

关于美联教育集团

美联教育集团是中国领先的ELT服务提供商，为中国学生和专业人士提供英语和未来技能培训。通过完善的数字平台和遍布全国的学习中心网络，公司以三个行业领先的品牌提供服务：美联国际教育（成人和初级ELT服务），ABC青少英语（主要是初级ELT服务）和立刻说（线上ELT）。公司具有卓越的教学质量和学生满意度，这得益于其业务中部署的高端技术，包括由AI驱动的集中式教学和管理系统，这些系统可以实时记录和分析学习过程。

公司致力于提高中国人整体英语能力和竞争力以应对全球化的快速发展。其经验丰富的管理人员致力于进一步开发其数字平台并扩展其学习中心网络，从而为中国越来越多的学生提供持续发展优化的服务。

欲了解更多信息，请访问公司网站：https://investor.metenedu-edtechx.com。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款做出的。这些前瞻性声明可以通过诸如“意愿”，“期望”，“预期”，“未来”等术语来识别。 “打算”，“计划”，“相信”，“估计”和类似陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的报告，向股东提交的年度报告，新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员，董事的口头陈述中做出书面或口头前瞻性陈述，或第三方的员工。并非历史事实的陈述，包括有关公司信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多种因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果有实质性差异，包括但不限于以下各项：新冠疫情的影响，我们在不大幅降低课程费用的情况下吸引学生的能力；我们继续聘用，培训和保留合格教师的能力；我们维持和增强“美联”品牌的能力；我们有效，高效地管理学校网络扩展并成功执行增长战略的能力；正在进行或将来发生的诉讼或仲裁的结果，包括与版权和其他知识产权有关的诉讼或仲裁；中国英语培训领域的竞争；我们的收入以及某些成本或费用项目占我们收入的百分比的变化；中文英语培训和私立教育市场的预期增长；与私人教育服务及其提供者有关的中国政府政策；中国的健康流行病和其他暴发；以及中国的总体经济状况。有关这些风险和其他风险的更多信息，包含在我们关于表格20-F的年度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中。除非适用法律要求，否则公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求的情况外，公司不承担更新此类信息的义务。

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美联教育耗资2千万投入课程研发 业绩强劲增长势头持续 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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