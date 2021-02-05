在国际人类博爱日举行的虚拟颁奖仪式向世界各地的观众进行了直播，联合国秘书长古铁雷斯和拉提法·伊本·齐亚顿获奖

阿布扎比2021年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，人类兄弟情谊扎耶德奖举行了年度颁奖典礼，2019年获奖者教皇方济各和爱资哈尔大伊玛目Ahmed Al-Tayeb博士向2021年的获奖者表示了祝贺。

jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=” jwplayer(‘myplayer1’).setup({file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/1433318/ZAHF_2021_Honorees_Acceptance_Speeches.mp4’, image: ‘http://www.prnasia.com/video_capture/3270608_ZH70608_1.jpg’, autostart:’false’, aspectratio: ’16:9′, stretching : ‘fill’, width: ‘600’, height: ‘338’});



2021 Zayed Award for Human Fraternity

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和摩洛哥裔法国活动家拉提法·伊本·齐亚顿（Latifa Ibn Ziaten）因各自在倡导和平解决冲突及倡导《人类兄弟情谊文件》中所述价值观而做的努力成为2021年的获奖者。

颁奖典礼在阿布扎比景致如画的国父纪念馆为背景，仪式包括两位获奖者发表获奖感言，以及教皇方济各和爱资哈尔大伊玛目Ahmed Al-Tayeb博士发表致辞。

该奖项是在阿联酋开国总统及其对人道主义价值观的毕生承诺的启发下所创立，因此国父纪念馆是此次真正打动人心的视觉体验的理想背景。通过在线颁奖典礼，世界各地的观众得以共同庆祝并观看获奖者接受颁奖。

爱资哈尔大伊玛目在致2021年两位获奖者的贺词中说：

“首先，我必须指出，教皇方济各是博爱与和平道路上一位有胆识的兄弟和忠实的朋友。由于这些努力，联合国大会确定将2月4日《人类兄弟情谊文件》签署周年纪念日作为国际人类博爱日。这将鼓励全世界做出支持，以努力传播文化间对话、共存和人类博爱。这是世界各地人类尊严的胜利。

"我还要人类兄弟情谊扎耶德奖向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯阁下表示问候和祝福。我们清楚地看到，他通过联合国做出了广泛的人道主义努力，力图使人类摆脱冲突造成的痛苦，并缓解全球疫情带来的负面影响。”

“2021年的另一位获奖者拉提法·伊本·齐亚顿是全世界一位难能可贵的榜样。她有着慷慨的精神，并能够以坚定的毅力将个人痛苦转化为关于大众平安保障的讯息，这是全人类的胜利，并提醒着人们：良善始终能够战胜邪恶。”

教皇方济格在梵蒂冈对此次活动发表讲话，阐释了人类博爱作为21世纪关键挑战的重要性。他说：

“我要感谢大伊玛目Sheikh Ahmed Al-Tayeb，感谢他在这一反思之旅及编写《人类兄弟情谊文件》的过程中与我相伴。我知道这不是一件容易的事，但我们彼此帮助，巩固了真正的友爱。

今天，博爱是人性的新疆界。我们要么成为兄弟，要么自我毁灭。这是我们面临的世纪挑战；是我们时代的挑战。人类的博爱意味着尊重，意味着以开放的心态去倾听，并通过坚持我们的原则获得力量。

“人类本是同源，尽管文化和传统不同，但我们仍然是兄弟；尊重我们不同的文化和传统，尊重我们不同的公民身份，我们就必须建立这种博爱，而不是进行交涉。现在是倾听和真诚接受的时候了。”

人类博爱高级委员会秘书长、《人类兄弟情谊文件》的合著者Mohamed Abdelsalam法官补充道：

“在这个庆祝人类友爱的日子里，我们真正荣幸地得到了两位世界上最具影响力的世界领袖及人类兄弟情谊扎耶德奖前获奖者的支持。我们因共同的讯息和目标团结在一起：推进人类作为一个大家庭实现进步，不可分割。

“作为2021年的获奖者，拉提法·伊本·齐亚顿拉提法·伊本·扎伊滕和联合国秘书长古特雷斯真正代表了《人类兄弟情谊文件》所倡导的价值观，这也是该奖项的评估标准。的确，他们为解决世界上的关键社会文化和政治问题而分别作出的努力对所有人都是一种鼓舞，为许多将响应行动呼吁的人们树立了榜样。”

为纪念教皇和爱资哈尔大伊玛目在阿布扎比签署《人类兄弟情谊文件》两周年，2020年12月联合国大会提出设立国际人类博爱日；选定的日期是为纪念教皇和大伊玛目在2019年为签署这一文件而进行的历史性会晤。

除了颁奖典礼之外，作为第一个国际人类博爱日庆祝活动的一部分，梵蒂冈和阿布扎比的几个重要地标将于周四晚上被灯光点亮。

教皇及爱资哈尔大伊玛目祝贺扎耶德奖最新获奖者 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com