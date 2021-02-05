北京2021年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 耀世星辉新文娱集团控股有限公司（纳斯达克: GSMG）（以下简称为“耀世星辉”或“公司”），一家中国领先的移动互联网新文娱创新公司，今日宣布与中闽在线（厦门）电子商务有限公司（以下简称“中闽在线”）达成全面战略合作。依照合作协议，中闽在线将旗下300多个国内外一二线消费品全品类品牌，黄金饰品及投资金产业服务链以及覆盖各大移动运营商、视频会员、游戏点卡等线上线下数字化产品的充值服务注入到耀世星辉旗下“悦享商城”生态体系内，该合作在2021年有序展开，进一步促进悦享商城的未来发展和交易总额（GMV）的高速增长。

中闽在线是垂直细分领域领先的企业级SaaS服务商，旗下覆盖包括周大福、翠绿、格力、美的、NIKE、PHILIPS等在内的300多个国内外一二线消费品全品类供应链、黄金饰品及投资金产业服务链、虚拟权益和电子卡券等，经过多年发展，中闽在线的客户合作伙伴涵盖包括中国移动、中国联通、中国电信三大运营商，中国工商银行、中国建设银行、中国邮政、招商银行、中信银行等银行系统以及中国国航、海南航空、厦门航空、携程、中国石化、360等行业龙头企业。

协议签署后，中闽在线庞大的品牌供应链将迅速扩充悦享商城的商品池，并极大地补充悦享商城的优质品牌渠道，同时中闽在线丰富的供应链体系与多元化的服务产品能够进一步激活悦享商城新消费生态场景，为用户提供具有差异化、定制化的优质商品与独特服务，全方位满足用户对于优质生活方式方方面面的需求。耀世星辉将在此次合作的基础上，持续整合与拓展优质品牌与服务的供给，释放更广泛的平台价值与品牌价值，引领推动耀世星辉及旗下悦享商城进入全新的发展阶段。

耀世星辉董事长兼CEO张兵表示：很高兴与中闽在线达成全面战略合作，耀世星辉与中闽在线的合作将帮助我们在商家与用户之间建立更牢固的联系，更好地满足用户日益品质化、便捷化、多样化的商品与服务需求，显著提升悦享商城的品牌知名度，建立长效持久的品牌效应，进一步巩固悦享商城在新型电商平台中的领先地位。

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域，持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中，已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业，是美国纳斯达克（NASDAQ:GSMG）上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体，拥有悦享视频APP、悦享商城、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局，在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时，正在实现向全球范围的产业化拓展。

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耀世星辉与SaaS服务商中闽在线达成全面合作，在旗下悦享商城推出300多个品牌 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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