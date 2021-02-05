Mobileum与Developing Solutions扩展战略合作关系

Mobileum与Developing Solutions扩展战略合作关系以提供5G全生命周期测试解决方案

该解决方案可无缝集成到5G CI/CD管道流程中，确保在从实验室到生产的整个周期连续进行测试

加利福尼亚州库比蒂诺2021年2月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的基于分析的漫游和网络服务、电信安全、风险管理以及测试和监控解决方案提供商Mobileum Inc.（下称“Mobileum”）很高兴地宣布，拓展与Developing Solutions的合作关系，后者是一家网络测试私营企业，专注于测试3G/4G/5G无线和IMS核心接口。

此次扩展合作可使Developing Solutions的dsTest产品与Mobileum的Active Testing平台SITE集成，在整个5G网络和服务生命周期（从实验室到生产）为电信运营商提供端到端测试和验证解决方案。该解决方案可无缝集成到CI/CD管道流程中，并为实验室提供连续测试，同时在同一平台上自动进行主动服务测试。

在此次合作中，Mobileum也将作为dsTest产品的销售渠道，利用其遍及全球的客户群帮助Developing Solutions进入更广泛的市场，并为电信运营商提供一个集成解决方案来测试和推出新的5G服务。

Development Solutions广泛的5G核心仿真功能与Mobileum的Active Testing API和5G测试自动化功能结合之后，两种技术堆栈的集成将实现在CI/CD环境中的自动测试。该解决方案的一个主要优势是完全自动化，并以高度的灵活性促进新测试的开发和部署，使得用户能够轻松解决任何5G测试场景中的问题，从而获得更快的服务发布速度和更低的运营成本。该解决方案还将能够与Mobileum的Active Intelligence生态系统及其更广泛的可实施分析解决方案组合进行互操作，从而增强其全球价值主张。

“随着5G独立和网络切片技术的加速推出，电信运营商能够实现新服务和应用测试的全自动化，这对于提高业务敏捷性和支持新的收入来源将至关重要。我们的联合解决方案利用CI/CD管道提供从实验室到生产的端到端测试和验证，可帮助客户持续识别潜在问题并在造成影响之前加以解决。”Developing Solutions销售与市场营销主管Dennis Foster说道。

“我们很高兴能够加强与Developing Solutions的合作关系。我们扩展后的产品和服务提供可定制的端到端5G应用测试平台，可轻松与其他自动化工具集成，并能通过DevOps方法实现现代化的连续集成和交付，从而降低运营成本。随着5G的到来，运营商必须更快地适应市场变化，同时保持最高标准的服务性能。我们的联合解决方案将满足客户在整个生命周期中构建、测试、部署和验证软件应用和服务的需求。”Mobileum测试和监控产品主管Goce Talaganov表示。

Mobileum的Active Testing是端到端测试解决方案，旨在支持5G部署，提供独家服务性能和体验质量见解。它是新5G服务的关键推动力，使得运营商能够满足最高的5G数据速率和延迟要求，同时确保极高的可靠性和敏捷性。该平台经过构建和优化，可全天候测试和监控服务并对服务进行故障排除和基准测试，并能随着5G的不断发展而扩展。

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