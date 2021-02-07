就地过年催热短途游：去年退房退款 今年小院订满旅行短途民宿_新浪时尚_新浪网

来源：经济观察报 春节将近，往年热闹非凡的春运不复火热，在各地政府“就地过年”政策影响下，一二线城市的春节返乡大军人数锐减。同时，由于各地复杂的防疫、隔离政策因素影响，占据往年春节消费重要地位的春节长线旅游同样进入消费低谷。 尽管长线旅游遇冷，消费者对春节期间文化旅行、游玩的需求并未消失，受防疫因素影响较小的短途旅游、周边旅游迅速成为热门消费话题，各地政府也相继通过消费券、设计优惠短途游线路、文化景区免费等措施，持续刺激消费者的短途游消费需求。 多方面因素共同作用下，短途游的租车自驾、酒店民宿、乡村旅游等细分领域纷纷“爆单”，携程、去哪儿、飞猪等众多OTA（在线旅行社）也陆续推出了大量一二线城市的周边游、短途游产品，抢滩2021春节的第一波市场红利。 新浪时尚配图 需求转换 “很多往年喜欢春节组团度假的家庭，今年选择了周边短途度假，这是一个很大的趋势，特别是有老人、小孩的家庭，我们特意针对这些家庭出游，设计了十余条新的特色路线，产品价格也非常优惠，目前来看，总体还是非常受欢迎的。”杭州国旅产品经理穆阳表示，在杭州市文化广电旅游局的支持下，共有16家重点旅行社推出了5类72条特色周边游线…