北京“文惠券”2月10日起发放旅游人民网

2021年02月07日08:35 | 来源： 根据北京市“福满京城 春贺神州” 2021年春节、元霄节文化活动安排，2021年北京惠民文化消费电子券将于2月10日提前启动发放，向市民群众送文惠、贺新春。 消费者在北京文惠官方服务号实名注册成功后，点击“领文惠券”，便可在指定合作单位购买图书、电影票、演出票、文创产品等文化产品或服务时，最高可以享受100元的满减优惠。 消费者领取的文惠“通用券”，可在国家大剧院、保利剧院、天桥艺术中心、开心麻花等演出商户，千千音乐等新视听商户，王 “京影券”助力春节电影档 2021年春节档电影十分丰富，包括《唐人街探案3》《刺杀小说家》《侍神令》《你好，李焕英》《人潮汹涌》《新神榜·哪吒重生》《熊出没·狂野大陆》在内的7部电影将于2月12日上映。其他颇受好评的热映影片，如《心灵奇旅》《送你一朵小红花》《大红包》《拆弹专家2》《温暖的抱抱》等也将持续放映。 “书香券”满足寒假购书需求 恰逢寒假，各线下书店迎来购书高峰，文惠券针对图书行业特设“书香券”并分为五档，券额分别是满20减5元、满40减10元、满80减20元、满200减50元及满400减100元。消…