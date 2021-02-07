山里有个“手绘村” 中国日报网

CLOSE 冯亚珂（右二）向写生的学生介绍村庄特色。本报记者 毕京津 摄 寒风中的豫西山区，一片苍茫。来到群山臂弯里的河南省嵩县黄庄乡三合村，却是另一番景象。沿村道向上，路边写意墙上的水彩画五颜六色，大河、群山栩栩如生；推门入户，曾经老旧的民居，如今经过整修，外观既保留旧屋感觉，陈设布置又富有现代气息。记者欣赏一番，刚要转身离开，却撞见几位青年画家从山林中写生归来…… 这座“手绘村”，在三四年前，还是另一番景象。三合村曾是贫困村，土地贫瘠，交通闭塞，2016年贫困发生率依然高达27.2%。 曾经的穷山村，如何在短短几年内发生了这般变化？这一切要从一个年轻人的归来，慢慢说起…… 2016年，几个消息接连牵动着三合村村民的心。先是在年初，一个在外多年的年轻人，放弃城里的工作，回村开起宾馆。到了年底，另一个劲爆消息传出，他只用了仨月，就赚了20多万元！ 村民惊得目瞪口呆，他们迫不及待想要知道致富的秘诀。 年轻人名叫冯亚珂，1987年生，从小就生长在三合村。“小时候就想离开贫穷的大山。”冯亚珂说自己从小就总在做山外面的梦。后来去外地学美术、开画室，一走14年。可离家久了，他的想法却变了。 “在…