每经20点丨市场监管总局：核酸检测不得自行增加收费项目；三部门：农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发

每经编辑 王鑫 1丨三部门：农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发 每经AI快讯，2月7日，自然资源部、国家发展改革委、农业农村部发布关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知。《通知》提出，农村一二三产业融合发展用地是以农业农村资源为依托，拓展农业农村功能，延伸产业链条，涵盖农产品生产、加工、流通、就地消费等环节，用于农产品加工流通、农村休闲观光旅游、电子商务等混合融合的产业用地，土地用途可确定为工业用地、商业用地、物流仓储用地等。农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。 2丨整点投资 | 招商证券：A股将逐步呈现“价值回归”的特征 每经AI快讯，招商策略张夏团队文章认为，当前中国面临的是经济基本面改善，盈利增速加速上行而流动性趋弱的环境。这种环境和基本面对应的风格特征将会逐步呈现“价值回归”的特征。增速较高，估值性价比较高的中小价值风格，以及估值处在历史低位短期业绩增速明显回升的大盘价值风格会逐渐回归。 3丨市场监管总局：核酸检测不得自行增加收费项目 2月7日，《每日经济新闻》记者从市场监管…