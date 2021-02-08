泰国为迎接中国游客，海关做出暖心之举，窗口贴出“不收小费”！_旅游

原创 泰国为迎接中国游客，海关做出暖心之举，窗口贴出“不收小费”！ 2021-02-08 01:01 来源: 旅行户梅青 原标题：泰国为迎接中国游客，海关做出暖心之举，窗口贴出“不收小费”！ 随着过年的日子临近，越来越多的人已经开始休假，人们在与自己的家人团聚的时候，很多人会选择去其他的地方全家去旅游，并且有很多的人会去国外的地方游玩。泰国的旅行社为了迎接大量的中国游客，他们做出了一些很暖心的举动。 以前在中国很流行“泰国热”，去泰国游玩的人非常多，但是在过海关的时候，唯独收取中国游客的小费，这使得中国游客感到非常地不满，很多游客拒绝再去泰国游玩，泰国甚至中国游客的数量减少，将会对他们来说，是巨大的损失。 此次，临近年末，泰国海关高调表示要迎接中国这些贵宾们，并在海关的窗口上贴出了 “不收小费”。另外，为了更好地与中国游客沟通交流，他们还学习了汉语，为了给中国游客一个好的旅游体验，他们的服务态度也变好了。 很多前往泰国的游客表示，他们还是很满意的，落地签已经可以省去了很多的麻烦，泰国机场工作人员的友好对待，同样给人们提供了便捷，在下飞机后，在短时间内就可以办理好这一切。 很多人认为泰国…