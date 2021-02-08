文旅部：满足就地过年群众需求 创新文旅产品和服务形式 旅游首页 来源： 人民网-旅游频道 2021年02月08日 11:00 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 记者从文化和旅游部获悉，2月3日，文化和旅游部召开电视电话会议，落实就地过年工作部署，安排2021年春节全国文化和旅游假日市场工作。文化和旅游部党组书记、部长胡和平出席会议并讲话，党组成员、副部长杜江主持会议。 会议指出，全国文化和旅游系统要按照《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》要求，满足就地过年群众文化和旅游需求。要精准把握就地过年群众文化生活需求，创新文化和旅游产品和服务形式，丰富产品和服务内容，努力在推出针对性产品、提供高品质服务、创造更安全环境上下功夫，让就地过年成为群众的良好体验、美好享受。 会议强调，要毫不放松抓好春节期间疫情防控工作，切实担负起疫情防控责任，严格落实疫情防控要求，加大疫情防控宣传提示力度，同时要精准施策、防止层层加码和一刀切。要深入开展安全隐患排查整治工作，做好旅行社和在线旅游企业、重点场所和重要部位、节庆活动安全管理工作，做好火灾风险防控工作。要多措并举维…