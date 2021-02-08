2020年西藏乡村旅游收入12.17亿元

中国西藏网讯 记者从西藏自治区旅游发展厅获悉，2020年西藏自治区乡村旅游接待游客1061万人次，实现收入12.17亿元，农牧民参与乡村旅游就业8.6万人次。 潺潺溪流、阵阵花香；皑皑雪山、葱郁林海；酥油飘香、美丽田园……近年来，西藏自治区依托绿水青山、雪山草地、乡土文化等资源优势，大力发展乡村旅游。 图为拉萨市柳梧新区达东村 图为拉萨市尼木县卡如乡 2016年，距离拉萨市区约30分钟车程的拉萨市柳梧新区达东村启动村容村貌整治暨扶贫综合（旅游）开发项目。一年以后，达东村全面启动乡村旅游提升工程建设。 随着项目建设的有序推进，一个风光优美、牛羊成群的古朴乡村吸引着市民游客纷纷前往“打卡”。春日赏桃花、夏日过林卡、秋日忙采摘、冬日泡温泉……丰富的游玩体验项目，让都市人放松了心境，也得以回望乡愁。截至2020年，达东村已累计接待游客超100万人次，旅游收入超2000万元。千年古村搭乘乡村旅游的东风，焕发着新的生机。 去年，西藏自治区旅游发展厅围绕近年来着力打造的乡村旅游点布局，推出藏东乡愁之桃村寻踪游、藏南乡恋之红谷游、藏西田园之农事休闲游、藏北牧歌之黑帐篷慢享游4条乡村旅游精品线路，让游客…