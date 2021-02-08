云南大理最受欢迎的街头美食，竟源于越南，北方游客看着“眼熟”_旅游

原创 云南大理最受欢迎的街头美食，竟源于越南，北方游客看着“眼熟” 2021-02-08 09:37 来源: 意思的星座 原标题：云南大理最受欢迎的街头美食，竟源于越南，北方游客看着“眼熟” 提起云南大理，相信很多朋友并不陌生。这座中国最知名的古城之一，拥有众多标签：风花雪月、苍山洱海、大理段氏……总之，就是一个多情浪漫、令人向往的旅游目的地。那如果提起大理最有名的美食，你又能想到什么呢？ 前段时间，我去云南大理旅行。因为是一个人，吃饭也相对简单，去的都是街头巷尾的小馆子。和云南其他地方一样，大理最多的依然是米线店，各种类型、各种口味的米线，价格不贵、任君选择，太适合穷游的我了。除了米线之外，我还发现了一种大街小巷随处可见的美食，名叫“卷粉”。 除了很多餐馆店铺里卖卷粉，大理古城、双廊古镇等地，同样有很多本地人推着小车卖卷粉。第一次看见这种小吃，来自陕西的我觉得很眼熟，因为它看起来有点像陕西的米皮。 相同的是，两种美食都是用大米为原材料，磨成浆之后摊成一张张薄薄的饼子；不同的是，陕西的凉皮是切好之后，调上各种料汁吃，而卷粉则是卷上各种材料，最后切成一段一段吃。 我在卷粉铺旁围观了好一阵…