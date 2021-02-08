我国“最心酸”的旅游大省，现在无人问津，过去人山人海云南西双版纳元谋旅行

我国“最心酸”的旅游大省，现在无人问津，过去人山人海 2021-02-08 05:10:35 来源: 芒果布丁双皮奶 举报 近几年来，我国的经济正在堂堂正正地向前发展，人们的生活也发生了各种各样的变化，以前生活质量差到吃不饱的程度，现在衣食丰足，生活水平越来越高，钱包越来越大，物质生活得到了满足，精神上的快乐当然也不会消失，去旅行的话，自然会成为受欢迎的选择。 中国名山大川不计其数，自然风景和人文景观也非常多样，呈现常态化，许多名胜和古迹鳞次栉比，今天和朋友一起讨论“悲伤”旅行的大省，曾经有过“无限，谁也不来”的风光，现在却很是惨淡。 位于中国西南的云南省省会城市四季如春昆明，这里是中国文明的重要发祥地之一，历史书上看到的原始人类云南元谋人在这里被发现了，这个不可思议的地方确定了古代人类生存的痕迹，数百万年前人类就在这里生活过，那里充满了传说中的色彩。 云南也被称为“彩云之南”，这是我们耳熟的称呼，云南这个地区的文化历史悠久、博大精深，自然风景绚烂多彩，拥有丽江古城、大理古城、西双版纳等著名景点，除了自然资源在这里有很多矿产资源，其中有些有色金属矿产产量在全国的顶部。 有这么多优势的云…