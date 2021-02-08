4532处石窟寺及摩崖造像完成现场调查旅游人民网

> 旅游 4532处石窟寺及摩崖造像完成现场调查 工作人员在浙江进行调查。 （本文照片由国家文物局提供） 据最新数据显示，截至目前，共计完成4532处石窟寺及摩崖造像的现场调查工作，覆盖了第三次全国不可移动文物普查资料的80.96%，已完成1366份调查报告，现场调查任务预计将在2021年春节前全部完成。 中国石窟寺分布广泛、规模宏大、体系完整、内涵深厚，具有重要历史、艺术和科学价值。 据国家文物局相关负责人介绍，全国石窟寺专项调查工作，与以往的文物普查有很大不同，强调专业性、规范性，参照了石窟寺考古调查工作要求，对石窟寺的基本情况、布局、洞窟形制、窟内造像、彩塑及壁画、题记、碑刻铭文及其他附属文物的情况进行详细描述和系统评估，并增加文物保存状况、保护管理状况、安全防范等内容，因此这项调查需要石窟寺保护、考古、安全等各方面人才的共同参与。 根据《全国石窟寺专项调查工作实施方案》，专项调查范围为我国境内（不包括港澳台地区）1911年以前开凿的石窟寺（含摩崖造像）不可移动文物，重点为宋代以前石窟寺。按公布等级包括全国重点文物保护单位、省级、市县级文物保护单位、尚未公布为文物保护单位的不可移…