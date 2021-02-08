不断推动文化和旅游发展迈上新台阶（人民要论·回顾“十三五”·展望“十四五”）旅游人民网

人民网 旅游 2021年02月08日08:15 | 来源： 人民网－人民日报 “十三五”时期，在习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述精神指引下，文化建设和旅游发展稳中有进、繁荣向好，在满足人民文化需求、凝聚人民精神力量、增强国家文化软实力方面发挥了积极作用，为全面建成小康社会提供了有力支撑。 赋能，推进旅游为民、实施旅游带动，推进文旅融合、实施创新发展，力争把“十四五”各项目标和任务落到实处，不断推动文化和旅游发展迈上新台阶，提高国家文化软实力，为建设社会主义文化强国作出积极贡献。 深刻把握习近平总书记关于文化和旅游工作的重要指示精神 深刻把握旅游业高质量发展的本质内涵。习近平总书记指出：“原生态是旅游的资本，发展旅游不能牺牲生态环境”“发展旅游要以保护为前提，不能过度商业化”“要抓住乡村旅游兴起的时机，把资源变资产，实践好绿水青山就是金山银山的理念。”这些重要论述科学回答了新时代旅游业发展的根本性、方向性问题。我们必须充分认识旅游的社会属性和功能，着力推动旅游业高质量发展。 深刻把握文化和旅游融合发展的战略部署。习近平总书记指出：“文化产业和旅游产业密不可分，要坚持以文塑旅、以旅…