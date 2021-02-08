Tanla通信平台持续投资点亮三季度业绩

印度海得拉巴2021年2月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Tanla Platforms Limited今天发布截至2020年12月31日的季度业绩，以及与上一财政年度同期比较的情况。

关键指标

收入65.41亿卢比，增长21%；息税折旧摊销前利润12.69亿卢比，增长99%

净利润9.35亿卢比，高于去年同期的700万卢比

现金和现金等价物44.93亿卢比，高于去年同期的20.48亿卢比；每股收益6.87卢比，高于去年同期的0.05卢比

Tanla Platforms Limited董事长兼首席执行官Uday Reddy说：“季度业绩表明了Tanla在平台和商业通信领域的雄厚实力。我们在平台和产品、人员、客户成功和品牌方面的持续专注和投资奠定了我们取得迄今为止最佳季度业绩的坚实基础。 我们的市场地位比以往任何时候都强劲，力争在全球范围内拓展通信平台即服务（CPaaS）业务。”

“Trubloq是为执行印度电信管理局（TRAI）法规而构建的DLT平台，已在企业、电话销售商和电信公司中得到广泛采用。迄今，服务企业34,000多家。Trubloq 9月才正式投入商业运营，目前拥有印度70%以上的A2P流量，上个月一天中就超过了10亿次互动。Trubloq是Tanla第三季度营收的有力支柱。

“数据安全、数据隐私和数字足迹可追溯性不再只是合规性要求，而迅速崛起成为潜在竞争优势的源泉，因此正在成为组织的战略重点。 我们1月份推出的Wisely新平台确保最终用户在发送和接收商业通信时，其数据安全和数据隐私绝不会受到损害。Wisely正在对CPaaS生态系统进行‘优步化’。”

财务亮点

印度最大的CPaaS提供商创下三季度营收最佳业绩。

收入65.41亿卢比，与去年同期相比增长21%，占去年年收入逾三分之一。EBITDA12.69亿卢比，同期增长99%，首次超过10亿卢比大关。公司净利润9.35亿卢比，创历史最佳。

该季度EBITDA转换为现金的比率为78%，经营活动产生的现金为

22.52亿卢比。Tanla及其全部子公司继续保持无债务状态。

业务亮点

81个潜在新客户推动Tanla本季度业务增长。这些

新交易可以使年收入增加9亿卢比。

1月初，Tanla还推出了Wisely，标志着平台业务方面的一个重要里程碑，Wisely是由微软构建和搭建架构的具有区块链功能的CPaaS产品。作为企业和供应商的独特市场，Wisely提供一个全球性的边对边网络，奉献私密、安全和可信赖的通信体验。 是印度科技公司面向全球发布的首个颠覆性平台。

新企业收益

本季度，Tanla的新企业收益来自八个领域。 银行、金融科技、零售和电子商务占新企业收益50%以上。

仅第三季度，Trubloq上就注册了6278家企业，其中消费品和汽车、通信和娱乐以及BFSI领域位居榜首。

应对新冠（COVID-19）

在当今的艰难时期，我们全力确保员工安全，并且提供充分的技术和基础设施保障，鼓励他们在家办公。我们即使远程工作，也能够确保始终满足客户和合作伙伴的需求，并且每个人在新的工作环境中始终恪守敬业、健康和高效。

Tanla简介：

Tanla Platforms Limited（印度国家证券交易所代码：TANLA；孟买证券交易所代码：532790）通过创新型CPaaS解决方案改变了世界进行协作和交流的方式。 公司成立于1999年，是第一家在印度开发和部署A2P SMSC的公司。 如今，Tanla成为全球最大的CPaaS参与者之一，每年处理超过8,000亿次互动，并且通过其分布式分类帐平台Trubloq处理印度约70%的A2P SMS流量，使其成为全球最大的区块链用例。 Tanla服务诸多全球大型企业，用户超十亿，传递一条条关键讯息。Tanla Platforms Limited总部位于印度海得拉巴，正在全球拓展业务。

合并损益（未经审计）： 单位：10万卢比 明细 Q3FY21 Q3FY21 Q2FY20 I. 营业收入 65,411.2 58,324.7 53,903.9 II. 其他收入 242.5 474.5 222.7 III. 总收入（I + II） 65,653.8 58,799.1 54,126.6 IV. 费用 服务成本 49,296.8 44,891.7 43,510.6 员工福利费用 2,003.5 2,283.3 1,826.4 折旧费用 892.1 992.3 7,083.9 互联费用 286.4 280.8 203.8 财务成本 17.4 8.9 183.9 其他费用 1,136.3 1,115.7 1,994.2 总费用（IV） 53,632.5 49,572.6 54,802.7 V. 税前利润（III – IV） 12,021.3 9,226.5 (676.2) VI. 税金： 当期税金 1,680.4 1,053.2 (464.7) 前期税金/MAT抵免额 – – 30.6 延期税金 988.9 26.0 (310.2) VII. 年度利润（V -VI） 9,351.9 8,147.3 68.2 VIII. 其他综合收入 (173.0) (330.5) 51.1 IX. （VII + VIII）期间总综合收入 9,178.9 7,816.8 119.3 X. 每股收益（印度卢比） 基本和摊薄（非年化） 6.87 5.85 0.05

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Tanla通信平台持续投资点亮三季度业绩 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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